Plus de 2300 foyers sont privés d'électricité dans le Var, où les flammes poursuivent leur progression. Mardi soir, le feu avait déjà ravagé 1700 hectares et entraîné l'évacuation d'environ 400 personnes, selon les autorités.

AFP Agence France-Presse

Plus de 2300 foyers sont privés d'électricité en raison de l'incendie qui s'est déclenché mardi dans le Var, principalement sur la commune de Cotignac, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la préfecture. Le feu «a continué sa progression et menace toujours une partie des communes de Cotignac, Correns et Montfort-sur-Argens», a précisé dans son communiqué la préfecture à 02H00 (00H00 GMT).

L'incendie avait déjà parcouru 1700 hectares mardi soir selon les autorités, faisant état d'environ 400 personnes évacuées. «Durant les prochaines heures, les sapeurs-pompiers au sol vont s'attacher à traiter le maximum de lisières et réduire les points chauds alors que les conditions météo sont plus favorables», explique la préfecture, précisant que 900 sapeurs-pompiers, 350 engins et 60 gendarmes sont mobilisés.

Avant une interruption nocturne imposée par le manque de visibilité, plus de 100 largages ont été effectués par les moyens aériens, qui ont mobilisé en journée huit Canadair, quatre hélicoptères bombardiers d'eau et deux avions Dash. Dans cette région boisée et vallonnée de l'arrière-pays toulonnais, l'incendie est parti d'un champ, selon les secours.

Un autre feu virulent avait brûlé 200 hectares dans le Var et détruit des habitations entre dimanche et lundi près des Arcs-sur-Argens. Ces dernières semaines, les pompiers sont confrontés à des départs de feu quotidiens à travers toute la France. Aggravée par des canicules à répétition et une forte sécheresse, la saison des feux en 2026 a débuté plus tôt que d'ordinaire. Depuis début 2026, près de 40'000 hectares ont été brûlés, soit «beaucoup plus que tout ce qui a été brûlé l'année dernière», selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.