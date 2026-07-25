La Croatie, destination prisée, voit ses plages se vider. Une flambée des prix décourage certains touristes, malgré 14 millions de nuitées enregistrées de janvier à mai 2026.

La Croatie craque face aux abus des touristes et serre la vis

La Croatie craque face aux abus des touristes et serre la vis

Bernadette Hogg

La hausse des prix en Croatie dissuade les touristes. Certaines plages de la côte adriatique sont désormais moins fréquentées que d’habitude. Pourtant, la Croatie demeure une destination de vacances prisée. Au cours des cinq premiers mois de 2026, les touristes ont passé plus de 14 millions de nuitées dans ce pays d'environ 3,9 millions d'habitants. Le pays est donc loin d'être désert.

Mais toute cette effervescence touristique a ses inconvénients, notamment le tourisme festif. La station balnéaire de Makarska est la première ville du pays à prendre des mesures en instaurant une interdiction de vente d'alcool la nuit. Entre 21h et 6h, les commerces n'ont plus le droit de vendre de boissons alcoolisées, selon le portail d'information croate Index.hr. Cette mesure vise à lutter contre les hordes de touristes qui, la nuit, déambulent bruyamment dans les ruelles étroites de la vieille ville, laissant des déchets sur la plage et dans les rues et dégradant le centre historique.

D'autres villes suivent

Makarska n'est pas la seule ville croate où l'interdiction de la vente d'alcool fait débat. Des mesures similaires sont débattues à Split, Zadar et Hvar. En effet, Split est envahie depuis des années par des touristes en état d'ivresse. Selon le rapport, le projet de loi prévoit des amendes de 2000 à 39'810 euros pour les commerçants qui enfreignent l'interdiction de vente.

Mais à Makarska, les commerçants locaux ne voient pas d’un bon œil cette interdiction de vente d'alcool la nuit. Ils estiment que cette mesure les pénalise, car elle ne concerne que les petits commerces, les kiosques et les boulangeries. Les restaurants, les bars et les cafés sont, quant à eux, autorisés à servir des boissons alcoolisées à volonté.

Le ciel tombe sur la tête des Croates

La Croatie, destination touristique très prisée, a récemment dû faire face à des intempéries. Mardi matin, un violent orage a frappé Rovinj de manière soudaine et inattendue. «C'était très intense; les grêlons étaient nettement plus gros que des balles de ping-pong», témoigne un lecteur de 33 ans. La veille, des inondations ont touché Mali Lošinj. La cause? Un «météotsunami», c'est-à-dire un tsunami généré par des variations de pression atmosphérique provoquées par l'orage.

Les conditions météorologiques extrêmes de ces derniers temps ne sont pas les seuls facteurs à perturber la vie des vacanciers. La baignade est actuellement interdite sur la plage très fréquentée de Bumbiste, à Medulin, car la municipalité a annoncé que l'eau de la mer pourrait être contaminée par des eaux usées. En effet, une canalisation a cédé lors de travaux et les eaux usées se déversent désormais dans la mer.