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EasyJet impacté?
Attention, plusieurs grèves sont prévues à l'aéroport de Majorque cet été

Le personnel au sol de Swissport en poste à Majorque prévoit plusieurs grèves cet été. Les voyages vers la célèbre île des Baléares vont-ils s'en retrouver perturbé?
Publié: il y a 48 minutes
Cet été, les voyageurs pourraient devoir patienter de longues heures à l’aéroport de Palma de Majorque.
Photo: keystone-sda.ch
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Milena Kälin

C’est les vacances! Plages, restos, cocktails, farniente et snorkeling en mer: le programme fait rêver. Mais attention, si vous vous rendez à Majorque, une mauvaise surprise pourrait vous attendre. Le personnel de Swissport prévoit plusieurs jours de grève en plein cœur de la haute saison.

Plus précisément, le personnel de l'entreprise spécialisée dans l’assistance au sol à l'aéroport de Palma de Majorque prévoit de faire grève les 28 juillet, 1er août, 4 août et 8 août. Les employés ont délibérément choisi de stopper leurs activités aux heures de pointe, entre 7h et midi, et en soirée, de 19h à 22h. Les voyageurs arrivant ou partant de l'île touristique espagnole l'après-midi pourraient passer entre les gouttes.

EasyJet impacté?

Pour le moment, selon le site internet de l'aéroport de Palma, aucune annulation n'est mentionnée. Cependant, des retards sont possibles. Les employés de Swissport sont notamment chargés de la billetterie, du service client et de la manutention des bagages. Il est donc recommandé de s'enregistrer en ligne.

Les compagnies aériennes suivantes sont directement touchées par la grève: TUI, Condor, TAP Air Portugal, Air Canada, Etihad Airways, Albastar et DAT. Des répercussions sur d’autres compagnies, comme Ryanair et EasyJet, sont également possibles. A travers cette grève, le syndicat espagnol CCOO revendique des hausses salariales et un renforcement des effectifs par le biais de cette grève.

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Faire preuve de patience

Aucune autre grève n'est prévue pour le moment. Dans les aéroports suisses, cependant, des temps d'attente plus longs aux comptoirs d'enregistrement sont à prévoir cet été, en raison du nouveau système d'entrée et de sortie de l'UE.

Les voyageurs en provenance de pays hors UE et espace Schengen sont particulièrement concernés. A leur première entrée sur le territoire, ils doivent fournir des données biométriques telles que leurs empreintes digitales et se soumettre à la reconnaissance faciale. Bien que la procédure soit par la suite plus rapide, la collecte initiale des données prend du temps.

Rien ne change pour les citoyens helvétiques, les titulaires d'un permis de séjour ou d'établissement, ainsi que les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE. Cependant, ils risquent tous de faire face à des files d'attente plus longues en raison des personnes directement concernées et devront faire preuve de patience cet été. Il est donc recommandé d'arriver tôt à l'aéroport, que ce soit à Genève, Zurich ou Bâle.

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