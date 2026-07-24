Face au recul du tourisme provoqué par les tensions dans la région, Dubaï récompense les résidents qui invitent leurs proches. A la clé, jusqu’à 667 francs d’avantages dans des hôtels, restaurants et attractions.

Dubaï mise sur une nouvelle stratégie insolite pour draguer les touristes

Dubaï mise sur une nouvelle stratégie insolite pour draguer les touristes

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Dubaï lance le programme «Dubai Invite» pour stimuler le tourisme en impliquant ses résidents comme ambassadeurs.

Les habitants peuvent recevoir pour plusieurs centaines de francs d'avantages.

En 2025, Dubaï avait accueilli 20 millions de touristes, mais la guerre dans la région a divisé par deux le nombre de compagnies aériennes actives.

Solène Monney Journaliste Blick

Dubaï veut faire revenir les touristes, et a décidé de miser sur ses habitants pour qu’ils jouent les ambassadeurs. L’émirat vient de lancer «Dubai Invite», un programme qui permet aux résidents d’obtenir plus de 3000 dirhams d’avantages, soit environ 667 francs, lorsqu’un proche venu de l’étranger leur rend visite, rapporte «The Independant» ce vendredi 26 juillet.

A la clé, des nuitées d’hôtel, des réductions dans des restaurants, des billets pour des attractions ou encore des rabais sur les transports. «Vous êtes leur meilleure raison de visiter Dubaï», promet la campagne officielle.

Une campagne qui peut rapporter gros

Le dispositif est ouvert aux citoyens et aux résidents des Emirats arabes unis âgés d’au moins 18 ans et titulaires d’une carte d’identité émirienne valide. Ils peuvent désigner des amis ou des membres de leur famille domiciliés à l’étranger.

Pour que le résident reçoive ses avantages, son invité doit entrer à Dubaï entre le 20 juillet et le 31 octobre 2026 avec un visa touristique ou de visite valable. Chaque personne ne peut être désignée qu’une seule fois et chaque résident peut bénéficier de trois forfaits au maximum. Les offres pourront ensuite être utilisées jusqu’en décembre. Une fois l’arrivée du visiteur confirmée par les autorités, le résident reçoit un courriel qui lui explique comment profiter des différentes réductions.

Parmi les offres annoncées figurent notamment des réductions allant jusqu’à 45% dans certains hôtels de luxe, des repas à prix réduit et des billets gratuits ou proposés sur le principe d’une entrée achetée, une entrée offerte. Par exemple des hôtels, des restaurants et des clubs de plage de Palm Jumeirah, la célèbre île luxueuse en forme d'arbre.

La guerre fait fuir les visiteurs

Cette campagne intervient alors que le tourisme à Dubaï traverse une période difficile. L’émirat avait pourtant accueilli près de 20 millions de visiteurs internationaux en 2025, un record. Mais la guerre entre les Etats-Unis, Israël et l’Iran a fortement perturbé le trafic aérien dans la région. Le nombre de compagnies opérant dans les aéroports de Dubaï aurait notamment été divisé par deux, tandis que plusieurs établissements touristiques font état d’une importante baisse de leur chiffre d’affaires.

Le Département fédéral des affaires étrangères décrit une situation «tendue» dans la région. Il avertit qu’«une détérioration rapide de la situation sécuritaire est possible à tout moment». Les voyageurs sont invités à éviter les lieux proches de cibles potentielles et à suivre attentivement l’évolution de la situation dans les médias.

Dans ce contexte, l’offensive commerciale suffira-t-elle à rassurer les touristes? Il est encore trop tôt pour le savoir. Le programme semble toutefois rencontrer un vif succès: plus de 10’000 demandes auraient été déposées dans les 48 heures qui ont suivi son lancement.