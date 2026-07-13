Avec la chaleur estivale et les incertitudes dans le Golfe, les prix des hôtels chutent à Dubaï. Notamment dans des établissements haut de gamme.

A Dubaï, des prix cassés pour les hôtels de luxe

A Dubaï, des prix cassés pour les hôtels de luxe

Pour les voyageurs qui n'ont pas peur de la chaleur et qui aiment le confort, Dubaï apparaît actuellement comme une option particulièrement avantageuse pour les vacances d'été. Il est en effet difficile de trouver des séjours moins chers que dans la Venise du Golfe, surtout si on vise des hôtels haut de gamme. «Nous sommes face à une combinaison de crise et de basse saison, ce qui a fait fortement baisser les prix, surtout en été», explique à Blick Sascha Zupan, 62 ans, propriétaire et directeur général de Kompas Travel.

Une semaine à l’hôtel 5 étoiles The Canvas Dubai est par exemple proposée à 260 francs pour deux personnes. Cela revient à 18,50 francs par personne et par nuit. Soit seulement 1,50 franc de plus que le petit-déjeuner, qui n’est pas compris dans le prix et doit être réservé séparément. Cette offre a été repérée sur Booking.com pour une arrivée le lundi 17 août.

Les voyageurs flexibles, qui peuvent partir en semaine, peuvent ainsi trouver des chambres à des prix étonnamment bas dans des hôtels de luxe très bien notés. Une chambre avec balcon directement sur la plage? C’est possible. L'hôtel The Retreat Palm Dubai propose ce type de séjour à 485 francs la semaine, soit 34,50 francs par personne et par nuit. Les repas ne sont pas inclus; le petit-déjeuner coûte 31 francs supplémentaires.

Une situation encore tendue

Comment expliquer de tels prix? «Le taux d’occupation des hôtels à Dubaï se situe actuellement entre 30 et 50% du niveau de l’an dernier», explique Sascha Zupan. Autrement dit, de nombreux lits restent vides. Et la chaleur n’est pas la seule raison: une partie de la clientèle reste prudente et attend de voir si la situation dans le Golfe s’apaisera durablement. «Nous avons enregistré quelques réservations, mais beaucoup de gens préfèrent encore attendre de voir comment les choses évoluent», précise-t-il.

Reste qu’une chambre d’hôtel ne suffit pas: il faut aussi pouvoir se rendre à Dubaï. Emirates a repris ses vols entre Genève (ou Zurich) et Dubaï, avec deux liaisons quotidiennes. En août, les billets aller-retour coûtent toutefois environ 700 francs, soit bien plus que certaines nuits d’hôtel sur place. Dans ce contexte, réserver un séjour comprenant le vol et l’hôtel peut se révéler plus intéressant.

Saison morte

TUI propose par exemple une offre à partir du jeudi 6 août à l’hôtel 5 étoiles Ajman Saray, situé directement sur la plage, dès 839 francs par personne, petit-déjeuner inclus. Une chambre avec vue sur mer coûte 48 francs supplémentaires, tandis que la suite Al-Dana, d’une surface de 80 mètres carrés, est disponible pour 237 francs de plus. Difficile de trouver beaucoup moins cher en plein mois d’août. En septembre aussi, certaines offres restent sous la barre des 1000 francs la semaine, notamment pour des départs le mardi ou le jeudi.

Ces prix très bas s’expliquent aussi car c'est actuellement la saison morte. «Tous les hôtels ne sont pas ouverts. Beaucoup profitent de l’été pour effectuer des travaux d'aménagement et des de rénovations», explique Sascha Zupan. Ils pourront ainsi rouvrir l’hiver prochain avec le niveau de confort attendu à Dubaï. Mais les prix, eux, devraient alors nettement remonter.