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Conflit en Iran
Swiss prolonge la suspension des vols à Dubai jusqu'au 24 octobre

Swiss prolonge l'arrêt des vols vers Dubaï jusqu'au 24 octobre en raison des tensions au Moyen-Orient. Les passagers peuvent modifier leurs réservations ou se faire rembourser.
Publié: il y a 47 minutes
Le conflit au Moyen-Orient perturbe les liaisons de Swiss.
Photo: Sven Thomann
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ATS Agence télégraphique suisse

Swiss prolonge la suspension de ses vols à destination et en provenance de Dubaï (EAU) jusqu'à la fin de l'horaire d'été, soit le 24 octobre inclus. Le transporteur continue de suivre de près l'évolution de la situation au Proche-Orient.

Swiss prolonge la suspension des vols vers l'émirat pour des raisons opérationnelles, annonce mardi la compagnie aérienne. Elle reste en contact avec les autorités compétentes ainsi qu'avec ses partenaires du groupe Lufthansa.

Conflit en Iran

Ces modifications d’horaires s’expliquent par la situation tendue en Iran et dans les pays voisins, suite aux attaques israélo-américaines contre ce pays et aux ripostes iraniennes contre les Etats du Golfe, dont les Emirats, ainsi que contre Israël.

Les passagers dont les vols sont annulés peuvent modifier leur réservation sans frais ou se faire rembourser le prix de leur billet, est-il précisé. La suspension des vols à destination de Dubaï avait été prolongée jusqu'à mi-septembre. La liaison vers Tel-Aviv devrait reprendre le 1er août tandis que celles vers Beyrouth restent suspendues jusqu'au 24 octobre.

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