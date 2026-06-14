La plage peut aussi cacher des risques pour la santé. Dans l’eau ou sur le sable, certaines bactéries, virus et parasites peuvent provoquer infections, démangeaisons ou troubles digestifs.

Ces six contaminations peuvent transformer vos vacances à la plage en cauchemar

Ces six contaminations peuvent transformer vos vacances à la plage en cauchemar

Léa Perrin Journaliste Blick

Si la plage est synonyme de vacances et de repos, elle cache aussi son lot de désagréments. Entre infections, démangeaisons ou contaminations, les risques présents dans l'eau ou sur le sable peuvent gâcher l'expérience, voire la rendre dangereuse.

Voici six infections à connaître et à éviter, en Suisse comme à l'étranger, afin que la plage reste un moment de plaisir:

1 La dermatite du baigneur (ou puce de canard)

En Suisse, on l’appelle souvent «puce de canard». Présente dans les eaux tropicales, subtropicales, mais aussi dans nos lacs, elle n’a pourtant rien à voir avec une puce. Il s’agit d’une éruption cutanée causée par le contact avec de minuscules larves de parasites aquatiques. Elle provoque des rougeurs et des démangeaisons totalement bénignes, mais très désagréables.

Comment s'en protéger? Retirez votre maillot de bain peu après la baignade. C’est là que les larves peuvent s’accrocher. Si vous contractez une dermatite du baigneur, elle disparaît généralement d’elle-même en environ une semaine et n’est pas contagieuse.

2 La dermatite rampante

Aussi appelée larva migrans cutanée, cette infection parasitaire de la peau est causée par différentes espèces de larves d’ankylostomes. On les trouve sur les plages, surtout dans les zones tropicales et subtropicales, mais leur présence est aussi signalée en Europe, à la suite d’une contamination fécale par des excréments de chats ou de chiens. Marcher pieds nus sur du sable contaminé peut provoquer une irritation cutanée. Les larves pénètrent dans la peau mais, n’étant pas dans leur hôte habituel, elles ne peuvent pas terminer leur cycle de développement et «errent» sous l’épiderme, créant un tracé rouge à l’aspect de serpent.

Comment s'en protéger? Evitez de marcher pieds nus ou de vous asseoir sur du sable potentiellement contaminé par des déjections. Les larves finissent par mourir d'elles-mêmes, mais un traitement médical peut être recommandé.

3 Le staphylocoque doré

Environ 30% de la population est naturellement porteuse du staphylocoque doré dans le nez ou sur la peau. Bien que ce germe soit souvent inoffensif, il peut se propager et provoquer des infections. Les staphylocoques sont courants sur les plages, notamment dans le sable humide et chaud. Le staphylocoque doré peut pénétrer dans la peau par des plaies ou des coupures ouvertes, provoquant une infection superficielle.

Comment s'en protéger? Afin d’éviter une infection ou la transmission du staphylocoque doré, il faut empêcher la bactérie de pénétrer dans l’organisme par la peau et limiter sa prolifération. Les gestes à adopter: lavez-vous fréquemment les mains, désinfectez vos plaies et évitez de mettre du sable sur une blessure. La plupart des infections à staphylocoque se soignent facilement avec des antibiotiques. Elles peuvent toutefois aggraver certaines maladies chroniques, comme l’eczéma.

4 Le vibrio vulnificus

Cette bactérie naturellement présente dans les eaux marines chaudes peut provoquer de graves infections. Elle est notamment responsable de la vibriose, une infection rare mais particulièrement grave qui peut provoquer des septicémies, des gastro-entérites ou encore des fasciites nécrosantes, c’est-à-dire des infections qui détruisent les tissus. Dans certains cas, elle peut être mortelle. Le réchauffement climatique favorise sa présence dans certaines zones.

Comment s'en protéger? Evitez la baignade en cas de blessure cutanée et limitez les risques de coupures, par exemple en portant des chaussures sur les rochers et en évitant les coquillages coupants. En cas de coupure à la plage, nettoyez immédiatement la plaie et surveillez tout signe d’infection. Une douche après la baignade est également une bonne idée afin d’éliminer les bactéries présentes sur la peau.

5 Le norovirus

Responsable d’une grande partie des gastro-entérites aiguës, le norovirus est extrêmement contagieux. Si le virus se transmet principalement par la consommation d’aliments contaminés, il peut également provoquer une infection après l’ingestion d’eau contaminée, notamment à la mer ou au lac. Il suffit d’une infime quantité de particules virales pour vous rendre malade.

Comment s'en protéger? A la plage, le meilleur moyen de se protéger du norovirus est tout simplement d'éviter d'avaler de l'eau en nageant. Les enfants sont plus exposés à la contamination pour cette raison.

6 L'Escherichia coli (E. coli)

La bactérie Escherichia coli, ou E. coli, est naturellement présente dans les intestins et peut provoquer des maladies si elle est ingérée. Elle peut également contaminer les plages, notamment après de fortes pluies. Une infection à E. coli provoque généralement des diarrhées, mais certaines personnes peuvent présenter des complications plus graves, comme une intoxication alimentaire, une infection urinaire, une déshydratation ou un syndrome hémolytique et urémique, qui peut être mortel.

Comment s’en protéger? Evitez la baignade après de fortes pluies et dans les eaux stagnantes. Vérifiez aussi la qualité de l’eau et les recommandations officielles avant de vous baigner.