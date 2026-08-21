Washington menace les pays qui ne rejoindraient pas sa guerre économique contre l'Iran

Les Etats-Unis ont pressé jeudi leurs alliés et la Chine de rejoindre une vaste opération de pression économique contre l'Iran, censée faire «chuter le régime» de Téhéran sans reprise des opérations militaires. Le ministère iranien des Affaires étrangères a répondu en accusant Washington de «terrorisme économique», selon l'agence iranienne Irna.

«Tout pays qui maintiendrait un lien avec Téhéran précipiterait sa propre économie vers les oubliettes, que ce lien soit entretenu volontairement ou délibérément ignoré», a menacé sur X le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent. Sans livrer aucun détail sur les mesures à l'étude, il avait déjà averti peu auparavant que les pays qui ne soutiendraient pas cette offensive seraient considérés comme étant «contre nous», dans un entretien avec la chaîne CNBC.

Il donnera lundi une conférence de presse sur la manière dont les Etats-Unis comptent augmenter encore la pression. «Nous sommes en quelque sorte dans une nouvelle phase où l'outil le plus efficace que nous ayons est la pression économique que nous pouvons leur imposer», a dit de son côté le vice-président J.D. Vance, invité d'un podcast conservateur. «Ce sera une danse délicate» parce que l'Iran «essaiera de faire pression économiquement sur nous», a-t-il averti.

Washington, qui impose déjà un blocus maritime et de nombreuses sanctions à l'Iran, a annoncé jeudi des nouvelles mesures contre un réseau de financement du Hezbollah au Liban, mettant en avant ses liens étroits avec les Gardiens de la Révolution iraniens. Sur CNBC, le secrétaire au Trésor a lui appelé la Chine à «se mettre au diapason». «Nous allons faire chuter ce régime» en Iran, a-t-il aussi affirmé, reprenant un objectif que Washington avait avancé au début du conflit, après les frappes menées conjointement avec Israël le 28 février.

Source: AFP