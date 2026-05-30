Une frappe américaine dans le Pacifique a détruit un bateau de trafiquants présumés vendredi, tuant trois personnes. C'est la troisième attaque meurtrière depuis septembre, dans une campagne qui a fait 198 morts.

Une frappe américaine sur un bateau de narcos fait trois morts

Une frappe américaine sur un bateau de narcos fait trois morts

AFP Agence France-Presse

L'armée américaine a annoncé vendredi qu'une nouvelle frappe contre une embarcation de trafiquants de drogue présumés dans le Pacifique avait fait trois morts. Il s'agit du troisième assaut meurtrier de la semaine, portant à 198 le nombre de victimes depuis le début de cette campagne militaire américaine en septembre, selon un comptage de l'AFP.

«Le navire transitait le long d'une route connue du trafic de drogue dans le Pacifique oriental, et se livrait à des opérations de narcotrafic», a écrit sur X le Commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom).

Une vidéo en couleur montre un petit bateau à l'arrêt dans l'océan englouti dans une grosse explosion, puis un plan plus serré de débris en flammes, en train de couler. L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

Des frappes illégales?

Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires. Un organe de surveillance interne au Pentagone va enquêter sur leur légalité, ont rapporté la semaine dernière des médias américains.



