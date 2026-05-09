Deux hommes ont été tués vendredi par une frappe américaine dans l'est du Pacifique. Washington affirme que leur navire menait des opérations de trafic de drogue, dans une campagne antidrogue controversée ayant causé 192 morts.

Deux morts dans une frappe US contre des narcotrafiquants

Deux morts dans une frappe US contre des narcotrafiquants

AFP Agence France-Presse

Une frappe américaine a tué deux hommes à bord d'un navire qui se livrait, selon l'armée américaine, «à des opérations de trafic de drogue» dans l'est du Pacifique, a-t-elle annoncé vendredi soir.

L'embarcation visée «empruntait des routes connues du trafic de drogue dans les Caraïbes et se livrait à des opérations de trafic de stupéfiants», a écrit sur X le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom).

De multiples frappes

Cette dernière frappe porte le bilan de cette campagne antidrogue contestée à 192 morts. Le Commandement Sud des États-Unis a indiqué qu'une personne avait survécu à la frappe, sans préciser son état.

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Plus tôt dans la semaine, le Southcom avait annoncé, dans deux publications similaires sur X, la mort de cinq hommes présentés comme des narcotrafiquants, dans des frappes dans l'est du Pacifique. Washington mène depuis plusieurs mois une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis.

L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.