A New York, un homme de 43 ans a tenté d'incendier un bâtiment qui accueille notamment la police de l'immigration. Il a rapidement été arrêté. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Un ancien militaire américain tente de mettre le feu aux bureaux de l'ICE

Un ancien militaire américain tente de mettre le feu aux bureaux de l'ICE

AFP Agence France-Presse

Un homme a été arrêté lundi après avoir déclenché un incendie devant l'entrée d'un bâtiment fédéral de New York abritant notamment un tribunal chargé des questions d'immigration, ont indiqué les autorités américaines.

Des images de vidéosurveillance diffusées sur les réseaux sociaux montrent un homme déversant du liquide inflammable au sol avant d'y mettre le feu. Il est ensuite rapidement arrêté par la police. Deux personnes ont été légèrement blessées, selon les autorités.

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Le bâtiment accueille, outre le tribunal, plusieurs agences fédérales dont celle de la police de l'immigration (ICE). Selon la cheffe de la police de New York, Jessica Tisch, l'individu, identifié comme étant Andrew Arrabaca, 43 ans, «serait un ancien militaire de l'armée américaine».

«Deux fusils airsoft»

Après son arrestation, les enquêteurs ont notamment retrouvé «deux fusils airsoft» (répliques d'armes à feu tirant des billes en plastique), un récipient contenant du liquide inflammable et un chariot portant l'inscription «ICE, hors de nos rues».

L'enquête a été confiée à la cellule en charge des questions terroristes du FBI, la Joint Terrorism Task Force (JTFF). Ces faits sont «profondément préoccupants», a réagi le maire de la ville Zohran Mamdani, qui s'est dit «soulagé qu'il n'y ait pas eu de blessés graves et qu'un suspect ait été placé en garde à vue».

«Les actes de terreur et de violence n'ont pas leur place dans notre ville et ne seront jamais tolérés. Leur auteur doit être poursuivi avec toute la rigueur de la loi», a déclaré pour sa part le chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, élu de New York.