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Deux hommes tués par balle
Suspension des contrôles routiers de l'ICE après deux décès

L'administration Trump suspend les contrôles routiers de l'ICE après la mort de deux migrants abattus par des agents. Le président colombien Gustavo Petro dénonce un «assassinat» après le décès d'un jeune Colombien de 26 ans dans le Maine.
Publié: il y a 53 minutes
Photo: AP Photo/Robert F. Bukaty
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AFP Agence France-Presse

L'administration Trump a ordonné la suspension de la plupart des contrôles routiers effectués par la police de l'immigration (ICE) après la mort de deux personnes, tuées par balle par des agents, ont révélé plusieurs médias américains.

La décision émane du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), responsable de cette agence, ont précisé notamment le New York Times et le Washington Post.

Elle survient au lendemain de la mort par balles d'un Colombien de 26 ans à Biddeford, petite ville du Maine (nord-est), alors qu'il se trouvait à bord de sa voiture.

La victime, Joan Sebastian Guerrero, travaillait régulièrement comme livreur et vivait avec sa femme et sa fille de trois ans, selon des associations de défense des droits des migrants.

Un «assassinat»

Un porte-parole de l'ICE a expliqué que «le véhicule a tenté de fuir les lieux» et que l'agent avait fait usage de son arme «craignant pour la sécurité du public». Le président colombien de gauche Gustavo Petro a qualifié mardi cette mort d'"assassinat».

La semaine dernière, un ressortissant mexicain avait été tué par balle à Houston (Texas) au volant de sa camionnette alors qu'il se rendait au travail.

Là encore, le ministère de la Sécurité intérieure avait assuré qu'il tentait d'échapper à une arrestation, une version contredite par des témoins. 

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