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Méthodes agressives et critiquées
Aux USA, un mort après des tirs impliquant l'ICE

Une personne a été tuée lors d'une intervention impliquant des agents de l'ICE dans l'Etat américain du Maine. La police locale et le FBI enquêtent sur cette fusillade, qui relance les critiques contre l'agence.
Publié: 19:57 heures
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Dernière mise à jour: 19:58 heures
L'incident survient après qu'un agent de l'ICE a abattu la semaine dernière un Mexicain vivant aux Etats-Unis, à Houston.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a été tuée lundi après des tirs impliquant des agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) dans l'Etat américain du Maine, a indiqué un responsable local.

«Ce matin, des tirs se sont produits à Biddeford. Une personne a été tuée. L'ICE était impliquée», a écrit sur Facebook le président de la Chambre des représentants du Maine, Ryan Fecteau, ajoutant que la police de l'Etat et le FBI mèneraient l'enquête.

L'incident survient après qu'un agent de l'ICE a abattu la semaine dernière un Mexicain vivant aux Etats-Unis lors d'une opération à Houston, au Texas. Les autorités avaient affirmé que l'homme avait tenté de renverser un agent fédéral avec son véhicule, une version contredite par des témoins.

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La gouverneure démocrate du Maine, Janet Mills, a confirmé dans un communiqué en fin de matinée avoir été «informée d'une fusillade mortelle à Biddeford ce matin impliquant les autorités fédérales». «La police d'Etat du Maine est sur place pour soutenir et travailler conjointement avec le bureau du procureur général, le bureau du médecin légiste en chef du Maine et les responsables fédéraux afin d'établir les faits survenus ce matin», a-t-elle détaillé.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS), dont dépend la police de l'immigration, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat sur l'incident. Un témoin, Lucas Scott, a déclaré aux médias locaux avoir entendu au moins quatre coups de feu après avoir vu plusieurs agents de l'ICE encercler une berline blanche.

Ces médias ont également diffusé des images montrant un périmètre de sécurité établi dans une rue résidentielle, avec un véhicule de la police scientifique stationné à côté d'une tente rouge.

Des manifestants opposés à l'ICE se sont également rassemblés sur les lieux.

Chellie Pingree, élue démocrate du Maine à la Chambre des représentants, s'est chargée de mettre en oeuvre la campagne d'expulsions massives voulue par Donald Trump.

Les agents de l'ICE, souvent cagoulés et lourdement armés, font l'objet de critiques à travers le pays en raison de leurs méthodes agressives, critiques renforcées après la mort par balle de deux citoyens américains à Minneapolis cette année.

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