DE
FR

Sans l'approbation du Sénat?
Trump nomme un ancien policier à la tête de l'ICE

Lance Schroyer prend la tête de la police fédérale de l'immigration. Il doit succéder à Todd Lyons, qui a quitté ses fonctions en mai 2026.
Publié: 27.06.2026 à 23:01 heures
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé samedi la nomination de Lance Schroyer, un ancien policier de l'Oklahoma, à la tête de la police fédérale de l'immigration (ICE), vivement critiquée aux Etats-Unis pour ses arrestations et expulsions de migrants.

«J'ai le grand plaisir d'annoncer que j'ai nommé Lance Schroyer au poste de directeur de l'ICE», a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social. C'est un «ancien policier de l'Oklahoma et un ancien Marine (...) fort de plusieurs décennies d'expérience dans l'incarcération des pires criminels», a-t-il écrit.

«Expulser les immigrés»

Lance Schroyer, actuellement conseiller auprès du ministre de l'Intérieur, doit succéder à Todd Lyons, qui avait été nommé par intérim à la tête de l'ICE par Donald Trump en mars 2025. Todd Lyons a quitté ses fonctions en mai 2026, quelques semaines après le renvoi de l'ancienne ministre de l'Intérieur Kristi Noem. Lance Schroyer «jouera un rôle essentiel pour aider le président: cibler, arrêter et expulser les immigrés en situation irrégulière», s'est réjoui le ministre de l'Intérieur Markwayne Mullin sur X.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Théoriquement, la nomination de Lance Schroyer à la tête de la police fédérale de l'immigration doit être approuvée par le Sénat. Mais tous les directeurs de l'ICE ont été nommés par intérim depuis 2017. «Cela fait 11 ans (ndlr: depuis décembre 2014) que le DHS (ministère de l'Intérieur) n'a pas eu de directeur de l'ICE approuvé par le Sénat. Le Sénat doit vite approuver la nomination de Lance Schroyer», a exhorté Markwayne Mullin sur X.

La police fédérale de l'immigration est chargée de mener l'offensive anti-immigration voulue par Donald Trump. Ses méthodes jugées brutales, ainsi que la mort en janvier de Renée Good et d'Alex Pretti, deux Américains tués par balles par des agents fédéraux à Minneapolis alors qu'ils s'opposaient à leur présence dans cette ville, ont provoqué une vive émotion dans le pays.

A lire aussi
Une femme abattue par la police de l'immigration américaine
«Cassez-vous de Minneapolis!»
Une femme abattue par la police de l'immigration américaine
Colère à Minneapolis après la mort d'un nouvel homme sous les balles de l'ICE
Situation «en pleine escalade»
Colère à Minneapolis après la mort d'un nouvel homme sous les balles de l'ICE


Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus