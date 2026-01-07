Un agent de l'ICE a abattu une femme mercredi à Minneapolis, invoquant la légitime défense. Le maire Jacob Frey dénonce cette version, qualifiée de «conneries», et demande à l'ICE de quitter la ville.

Une femme abattue par la police de l'immigration américaine

Un policier de l'immigration a abattu une femme lors d'une opération mercredi à Minneapolis, un acte de «légitime défense» selon le ministère américain de la Sécurité intérieure, une explication contredite par le maire démocrate de la ville.

Alors que des agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) menaient «des opérations ciblées» dans cette ville du nord, «des émeutiers ont commencé à bloquer les agents et l'une de ces émeutières violentes a transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer – un acte de terrorisme intérieur», écrit le ministère dans un communiqué.

«Cassez-vous de Minneapolis!»

«Un agent de l'ICE, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et pour la sécurité du public, a tiré des coups de feu en état de légitime défense», poursuit le texte. Dans une vidéo circulant sur BlueSky, non-authentifiée par l'AFP, on voit des agents des forces de l'ordre se diriger vers un véhicule SUV en train de manoeuvrer. Puis le véhicule semble commencer à s'éloigner, lorsque retentissent aussitôt des coups de feu. La voiture va alors percuter une autre, garée quelques mètres plus loin.

S'exprimant lors d'un point de presse, le maire démocrate de Minneapolis Jacob Frey, s'appuyant notamment sur cette vidéo, a qualifié de «conneries» la version de la police de l'immigration.»Nous redoutions ce moment depuis le début de la présence de l'ICE» dans la ville, a-t-il poursuivi, précisant avoir «un message pour l'ICE: cassez-vous de Minneapolis!» Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a écrit sur X que ses équipes «s'efforcent de rassembler des informations» et «demandent à chacun de rester calme».

Les opérations de contrôles menées par la police de l'immigration depuis des mois à travers les Etats-Unis pour renforcer les mesures d'expulsion de sans-papiers provoquent régulièrement des mobilisations de personnes opposées à cette politique migratoire, qui tentent parfois d'empêcher les opérations de la police.