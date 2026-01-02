DE
Piégé en ligne par le FBI
Un Américain de 18 ans arrêté juste avant de commettre un attentat à Nouvel An

Arrêté le 31 décembre, un jeune Américain voulait attaquer une épicerie au nom de l'Etat islamique. Le FBI surveillait ses activités après des alertes en décembre et est parvenu à le piéger.
Publié: 20:40 heures
Le FBI a piégé un homme prévoyant de commettre un attentat pour Nouvel An.
Photo: keystone-sda.ch
Un Américain de 18 ans souffrant de troubles psychiatriques a été arrêté à la veille du Nouvel An alors qu'il projetait de commettre un attentat au couteau et au marteau au nom du groupe Etat islamique (EI), ont annoncé vendredi les autorités américaines.

Christian Sturdivant, arrêté le 31 décembre en Caroline du Nord (sud-est), a été présenté vendredi à une juge qui a ordonné son maintien en détention jusqu'à une nouvelle audience le 7 janvier. Il est inculpé de «soutien matériel à une organisation terroriste», à savoir l'EI.

Une épicerie dans le viseur

Il était en contact avec deux personnes qu'il croyait être des membres de l'Etat islamique, mais qui étaient en réalité des agents sous couverture du FBI, la police fédérale américaine, a précisé le procureur fédéral Russ Ferguson, lors d'une conférence de presse.

C'est auprès du premier de ces agents qu'il a «fait allégeance à l'EI», lui confiant ses projets de «faire bientôt le jihad», a expliqué Russ Ferguson. Au second agent, il a révélé ses intentions de commettre un attentat dans une épicerie et un fast-food à Mint Hill, la ville de Caroline du Nord où il habitait, selon la même source.

«Il a dit qu'il allait porter une combinaison en Kevlar et attaquer les gens à coups de couteau et de marteau», a poursuivi le procureur, soulignant que la date prévue pour cet attentat était la soirée du Nouvel An.

Des liens avec un membre de l'EI

Christian Sturdivant était connu du FBI depuis 2022, alors qu'il était encore mineur, en raison de ses liens via les réseaux sociaux avec un «membre non identifié de l'EI», a indiqué l'agent spécial James Barnacle.

Mais aucune poursuite n'avait été engagée à l'époque et il avait reçu des soins psychologiques, avant que les autorités policières ne soient de nouveau alertées en décembre sur ses activités en ligne, a-t-il ajouté.

Depuis ces alertes, il était sous surveillance permanente du FBI en vue de son arrestation, «la population n'a donc jamais été en danger», a assuré le procureur Ferguson.

