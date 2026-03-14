Armés de marteaux et encagoulés, 24 braqueurs ont pris d’assaut une bijouterie à Fremont (USA) et sont repartis avec un butin de 1,7 million de dollars. Quatre suspects ont été arrêtés, mais la plupart sont toujours en fuite.

Un groupe masqué dérobe pour 1,7 million de dollars de bijoux en 70 secondes

Un groupe masqué dérobe pour 1,7 million de dollars de bijoux en 70 secondes

Johannes Hillig

La scène semble presque irréelle. Un groupe s’attaque à une bijouterie. Les individus masqués brisent les vitrines à coups de marteau et emportent tout ce qu’ils peuvent. La vidéo a été publiée par le ministère américain de la Justice. Le journal américain «Mercury News» en a fait état en premier. Elle montre un spectaculaire braquage survenu le 18 juin à Fremont, dans l’Etat américain de Californie. En seulement 70 secondes, la bande a dérobé des bijoux d’une valeur de 1,7 million de dollars (environ 1,35 million de francs).

Selon le ministère public, l’attaque avait été minutieusement planifiée. Les voleurs ont utilisé une Honda volée pour défoncer la porte d’entrée et ont pris un agent de sécurité en otage. En moins d’une minute et demie, les malfaiteurs ont emporté près de 80% des marchandises de la bijouterie.

Un braquage similaire quelques mois plus tard

Les suspects ont ensuite pris la fuite à bord de véhicules volés, qui se sont dispersés dans différentes directions. La police a dû se concentrer sur la poursuite d’une seule voiture. Avec succès: quatre suspects ont été arrêtés. Tous avaient 20 ans au moment des faits. Deux d’entre eux ont toutefois été remis en liberté.

Le reste de la bande est toujours en fuite. Fait marquant: quelques mois plus tard, en septembre 2025, une autre bijouterie de San Ramon a été la cible d’un braquage similaire. Plus d'une vingtaine de malfaiteurs ont à nouveau pris d’assaut le magasin, brisé les vitrines et emporté des bijoux d’une valeur supplémentaire de 1,7 million de dollars. Cette fois-ci, 19 personnes ont pu être identifiées et inculpées.