DE
FR

De passage en Suisse
La police vaudoise arrête quatre suspects d'un braquage

Vendredi à Bullet (VD), deux hommes armés ont braqué un hôtel, extorquant de l’argent à une réceptionniste. Quatre suspects ont été interpellés après une vaste opération policière.
Publié: 15:05 heures
1/2
Vendredi à Bullet (VD), deux hommes armés ont braqué un hôtel, extorquant de l’argent à une réceptionniste.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Des individus armés ont menacé la réceptionniste d'un hôtel à Bullet dans le canton de Vaud vendredi, la contraignant à remettre l'argent de la caisse. La police a interpellé quatre auteurs présumés, dont deux se trouvaient dans le canton de Neuchâtel.

A lire aussi
Braquage à main armée dans une société d'horlogerie à Meyrin (GE)
Les malfrats en fuite
Braquage à main armée dans une société d'horlogerie à Meyrin (GE)
Deux braqueurs en cavale depuis trois ans arrêtés à Annemasse
Vol de 40 millions sur l'A1
Les auteurs d'un braquage près de Nyon en 2017 arrêtés à Annemasse

Les deux hommes se sont présentés à 7h30 à la réception d'un hôtel aux Rasses, sur la commune de Bullet, menaçant la réceptionniste avec une arme de poing. L'employée n'a pas été blessée physiquement, indique mardi la police cantonale vaudoise par communiqué. Elle a été contrainte de leur remettre l'argent avant qu'ils quittent les lieux.

La police a déployé un important dispositif de recherche, qui a permis d'interpeller dans la matinée une femme espagnole de 21 ans et un homme argentin de 24 ans, aux abords de la gare de Sainte-Croix. L'homme était en possession d'une «importante somme d'argent» et les deux individus ont reconnu une implication dans cette affaire.

De passage en Suisse

Il est ensuite apparu qu'un autre couple impliqué était en fuite, indique la police: une femme de nationalité argentine et italienne de 24 ans, ainsi qu'un ressortissant argentin de 43 ans. La police les a appréhendés dimanche matin, dans un appartement dans le canton de Neuchâtel.

Les quatre individus sont domiciliés à l'étranger et de passage en Suisse, indique la police. Le Ministère public a ouvert une enquête et confié les investigations aux enquêteurs de la police de sûreté, selon le communiqué. Les prévenus ont fait l'objet d'une demande de placement en détention provisoire. L'évènement a nécessité l'engagement de plusieurs organes des polices vaudoise et neuchâteloise, mais aussi de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la Gendarmerie française.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus