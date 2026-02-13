Deux braqueurs en fuite depuis trois ans après l’attaque d’un fourgon près de Nyon en 2017 ont été arrêtés à Annemasse, révèlent RTL et Le Parisien. Ils avaient tous les deux participé au vol spectaculaire de 40 millions de francs.

Luisa Gambaro Journaliste

Deux hommes en cavale depuis trois ans ont été arrêtés par la police à Annemasse., en France voisine. Ces deux individus font partie des braqueurs du fourgon attaqué près de Nyon (VD) en 2017. Le premier a été arrêté le 2 février, et le deuxième ce mardi 10 février, révèlent RTL et Le Parisien.

Pour rappel, la nuit du 23 au 24 mai 2017, trois voiture avaient bloqué un fourgon blindé sur une bretelle de l'autoroute A1 à Eysins, près de Nyon. Six hommes armés avaient braqué les deux convoyeurs du véhicule, empochant 40 millions de francs en lingots d'or, pierres précieuses et billets. Quelques heures plus tard, ils avaient été retrouvés en France. Seulement voilà: durant leur procédure judiciaire, certains des suspects ont profité d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire pour s'enfuir.

En janvier 2024, les six prevenus ont été condamnés à Lyon, alors que trois d'entre-eux étaient encore en cavale. L'un s'est rendu trois mois plus tard, et les deux derniers viennent d'être arrêtés, avec en leur possession des explosifs, des détonateurs et des bâtons de dynamite. Ces deux quadragénaires sont de la région lyonnaise et ont été condamnés à 20 ans de prison.