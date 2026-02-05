DE
Les malfrats en fuite
Braquage à main armée dans une société d'horlogerie à Meyrin (GE)

Un braquage à main armée a eu lieu jeudi soir dans une société spécialisée dans la haute horlogerie de la zone industrielle de Meyrin, à Genève. Deux personnes ont été blessées et les auteurs sont en fuite.
Publié: 20:45 heures
|
Dernière mise à jour: 21:03 heures
Un braquage à main armée a secoué une entreprise dans la zone industrielle de Meyrin. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

Un braquage à main armée s’est produit jeudi 5 février en début de soirée dans une entreprise de la zone industrielle de Meyrin, à Genève, indique 20 minutes. Selon la «Tribune de Genève», il s'agit d'une manufacture spécialisée dans les boucles en or pour la haute horlogerie.

La police cantonale genevoise a été alertée vers 19h et plusieurs patrouilles sont intervenues, alors qu’une trentaine d’employés se trouvaient sur place, précise un porte-parole à nos confrères. Deux personnes ont été blessées. La «TDG» indique que le Service d’incendie et de secours est intervenu pour éteindre un véhicule en feu, immatriculé en France. Le lien avec les braqueurs reste à établir. Les malfrats, au moins quatre, sont arrivés et repartis en voiture. On ignore s’ils ont emporté un butin. Une enquête est en cours.

Développement suit

