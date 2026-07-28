L'administration Trump modifie en profondeur la procédure d'asile aux Etats-Unis. Présentée comme une simplification, la réforme pourrait accélérer l'expulsion de près de 450'000 demandeurs d'asile dont le dossier est en cours.

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement de Donald Trump a annoncé mardi un changement dans la procédure de demande d'asile aux Etats-Unis, une réforme présentée comme une simplification mais qui pourrait accélérer l'expulsion de centaines de milliers de demandeurs d'asile.

Avec ce nouveau tour de vis de l'exécutif américain sur l'immigration, des demandes d'asile pourront désormais être directement adressées à des juges de l'immigration sans entretien préalable avec un agent des services de l'immigration. Le système actuel, qui permet ces deux passages en revue du dossier, «permet aux étrangers de tenter d'avoir une deuxième chance avec l'asile», dénonce le ministère de la Sécurité intérieure dans un communiqué.

Près de 450'000 personnes concernées

Les nouvelles dispositions «vont raccourcir le temps total passé par les agents de l'asile et les juges de l'immigration pour statuer sur des demandes d'asile», souligne encore le ministère. Jusqu'à 444'724 personnes dont la procédure est en cours «pourraient être touchées» par cette nouvelle régulation, sur les près de 1,5 million de dossiers en cours d'examen, précise le ministère.

«Le système d'asile américain existe pour protéger les personnes qui craignent réellement des persécutions», a déclaré Joseph Edlow, le directeur des services de citoyenneté et d'immigration (USCIS), l'agence du ministère chargée notamment des demandes d'asile.

Adoptée avec effet immédiat

La réforme annoncée mardi, à effet immédiat, va «faire en sorte que les ressources soient consacrées au traitement rapide de ces demandes, plutôt qu'à celles de personnes qui cherchent à utiliser le système comme une faille» en restant sur le territoire le temps d'attendre une décision finale, a-t-il ajouté, cité dans le communiqué.

Réélu à la Maison Blanche sur la promesse d'un durcissement de la politique migratoire, Donald Trump et son gouvernement ont multiplié les mesures en ce sens et ont mené une campagne d'expulsion massive des sans-papiers vivant aux Etats-Unis.