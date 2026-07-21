Donald Trump passe à la vitesse supérieure. A partir de juillet 2027, sa nouvelle compagnie aérienne ICE Air devrait voir le jour. Son objectif: expulser un million de personnes par an des Etats-Unis.

Trump lance une compagnie aérienne dédiée aux expulsions de migrants

Trump lance une compagnie aérienne dédiée aux expulsions de migrants

Natalie Zumkeller

Le président américain Donald Trump passe à la vitesse supérieure en matière de politique d'immigration. Avec «ICE Air», le gouvernement américain prévoit de créer sa propre compagnie aérienne afin d'expulser les migrants sans papiers. Selon le site One Mile at a Time, les premiers vols devraient décoller en juillet 2027.

Le projet, qui se chiffre en millions, prévoit une flotte composée de six Boeing 737 et de deux luxueux Gulfstream G650. Le gouvernement a racheté ces appareils pour 140 millions de dollars à la compagnie aérienne Avelo Air, qui effectuait auparavant des vols d'expulsion pour le compte des autorités américaines.

Déjà 400'000 personnes expulsées

Le Ministère américain de la Sécurité intérieure estime que ses propres jets permettront d’économiser 279 millions de dollars par an. Les experts doutent toutefois de cet optimisme. Ben Schlappig, de One Mile at a Time, craint même une augmentation des coûts et une baisse d’efficacité en raison de l’ingérence du gouvernement.

Les plans opérationnels ont récemment été modifiés. A l’origine, le gouvernement souhaitait exploiter lui-même les avions. Or, un document révèle désormais que des prestataires externes devraient prendre le relais. Ce modèle s’apparente à l’approche précédente, à la différence près que c’est désormais l’Etat qui fournit les appareils.

A ce jour, le gouvernement a expulsé environ 400'000 personnes au cours du second mandat de Trump.