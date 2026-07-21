DE
FR

ICE Air va voir le jour
Trump lance une compagnie aérienne dédiée aux expulsions de migrants

Donald Trump passe à la vitesse supérieure. A partir de juillet 2027, sa nouvelle compagnie aérienne ICE Air devrait voir le jour. Son objectif: expulser un million de personnes par an des Etats-Unis.
Publié: 21:10 heures
1/2
Trump a fait un pas de plus vers la création de sa compagnie aérienne dédiée aux expulsions, «ICE Air».
Photo: imago/ZUMA Press
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie Zumkeller

Le président américain Donald Trump passe à la vitesse supérieure en matière de politique d'immigration. Avec «ICE Air», le gouvernement américain prévoit de créer sa propre compagnie aérienne afin d'expulser les migrants sans papiers. Selon le site One Mile at a Time, les premiers vols devraient décoller en juillet 2027.

Le projet, qui se chiffre en millions, prévoit une flotte composée de six Boeing 737 et de deux luxueux Gulfstream G650. Le gouvernement a racheté ces appareils pour 140 millions de dollars à la compagnie aérienne Avelo Air, qui effectuait auparavant des vols d'expulsion pour le compte des autorités américaines.

Déjà 400'000 personnes expulsées

Le Ministère américain de la Sécurité intérieure estime que ses propres jets permettront d’économiser 279 millions de dollars par an. Les experts doutent toutefois de cet optimisme. Ben Schlappig, de One Mile at a Time, craint même une augmentation des coûts et une baisse d’efficacité en raison de l’ingérence du gouvernement.

Les plans opérationnels ont récemment été modifiés. A l’origine, le gouvernement souhaitait exploiter lui-même les avions. Or, un document révèle désormais que des prestataires externes devraient prendre le relais. Ce modèle s’apparente à l’approche précédente, à la différence près que c’est désormais l’Etat qui fournit les appareils.

A ce jour, le gouvernement a expulsé environ 400'000 personnes au cours du second mandat de Trump.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus