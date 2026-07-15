Donald Trump a critiqué la suspension des contrôles routiers de l’ICE après deux morts en une semaine aux États-Unis. Il appelle l’agence à reprendre cette pratique controversée malgré les critiques.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump s'en est pris mercredi à la décision de la police de l'immigration (ICE) de suspendre ses contrôles routiers, après la mort de deux personnes tuées par des agents en moins d'une semaine.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure (DHS) a interrompu mardi les contrôles routiers de cette agence fédérale au lendemain de la mort d'un Colombien, abattu dans le Maine au volant de sa voiture. La semaine dernière, un Mexicain a été tué au Texas alors qu'il conduisait sa camionnette. «Nous ne pouvons PAS renoncer à l'un des outils les plus importants et les plus efficaces de l'ICE dans la lutte contre la criminalité : LES CONTRÔLES ROUTIERS !», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social mercredi matin.

«Dès que nous le ferons, nous ferons exactement le jeu des criminels. Les +Dumocrats+ (jeu de mots péjoratif visant les démocrates) de la gauche radicale aimeraient que cela arrive, mais cela ne se produira pas sous ma présidence. ICE, agissez avec discernement, équité et intelligence, et reprenez votre travail si important», poursuit-il. Le conseiller de Donald Trump sur l'immigration, Tom Homan, a confirmé mardi devant la presse qu'une «pause» était en cours concernant les contrôles routiers, tout en affirmant que cette méthode était efficace et serait rétablie.

Une vive opposition

Dans un communiqué réagissant mercredi aux deux décès, la coalition No Kings (Pas de rois), qui regroupe des centaines d'organisations opposées au président républicain, a dénoncé «une nouvelle manifestation effroyable de la dérive autoritaire continue de l'administration Trump». «Sous la direction irresponsable du ministre de la Sécurité intérieure Markwayne Mullin et du président Donald Trump, l'ICE est hors de contrôle», écrit le groupe.

Chargés de mettre en oeuvre la campagne d'expulsion massive voulue par le président américain, les agents de l'ICE, lourdement armés et le plus souvent masqués, font l'objet d'une vive opposition à travers le pays en raison de leurs méthodes jugées agressives, ayant notamment provoqué la mort par balle de deux citoyens américains en janvier à Minneapolis.

Des organisations de défense des droits ont identifié la victime de la fusillade de lundi à Biddeford, dans le Maine, comme étant Joan Sebastian Guerrero, 26 ans, un livreur colombien autorisé à travailler aux Etats-Unis, qui vivait avec son épouse et leur fille de trois ans.

Le président colombien Gustavo Petro, critique virulent de la politique migratoire de Donald Trump, a qualifié cette mort de «meurtre». Dans la fusillade survenue la semaine dernière au Texas, les autorités de l'immigration ont affirmé que Lorenzo Salgado, 52 ans, avait tenté de renverser un agent de l'ICE avec son véhicule, une version contestée par plusieurs témoins.