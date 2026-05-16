Le procureur de Washington réclame la peine de mort pour Elias Rodriguez, accusé du meurtre de deux employés de l'ambassade d'Israël près d'un musée juif en mai 2025. Un crime de haine, selon le parquet.

Peine de mort requise pour le meurtrier des deux employés de l'ambassade d'Israël à Washington

Peine de mort requise pour le meurtrier des deux employés de l'ambassade d'Israël à Washington

AFP Agence France-Presse

Le parquet de Washington demandera la peine de mort pour le meurtrier présumé de deux employés de l'ambassade d'Israël près d'un musée juif de la capitale américaine, selon des documents de justice. Le suspect est inculpé d'homicide volontaire et assassinat, ainsi que «crime motivé par la haine».

Il avait été arrêté et inculpé après avoir tué par balles un Israélien de 30 ans et sa fiancée américaine de 26 ans, le 21 mai 2025, pendant la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Au moment de son interpellation, il s'était écrié «Libérez la Palestine» et aurait ensuite dit aux enquêteurs: «Je l'ai fait pour Gaza».

«Crime de haine»

Selon la procureure de la capitale Jeanine Pirro, ancienne avocate et ex-animatrice d'une émission de télévision judiciaire nommée par le président américain Donald Trump l'an dernier, «les gestes d'Elias Rodriguez ont été motivés par de la haine, du mépris et des préjugés à caractère politique, idéologique et religieux».

Depuis son retour au pouvoir l'an dernier, Donald Trump a donné instruction au département fédéral de la justice et à ses procureurs fédéraux de requérir la peine de mort pour les crimes les plus graves, comme les crimes «motivés par la haine», alors que cette pratique était gelée sous la présidence précédente, celle du démocrate Joe Biden.