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Fuite de gaz sous contrôle
La menace d'explosion chimique en Californie est «éliminée»

La menace d'explosion d'une cuve chimique à Garden Grove, Californie, a été écartée. Les pompiers confirment la présence d'une fissure et surveillent le méthacrylate de méthyle.
Publié: 19:16 heures
Les pompiers ont confirmé l'existence d'une fuite, mais ont affirmé que la menace d'explosion était éliminée.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La menace d'explosion d'une cuve de produit chimique, qui aurait entraîné des émanations toxiques dans une zone habitée de Californie, a été «éliminée», ont annoncé lundi les pompiers de la banlieue sud de Los Angeles. Environ 50'000 personnes ont cependant encore l'interdiction de rentrer chez elles.

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Depuis vendredi, un réservoir contenant environ 26'000 litres de méthacrylate de méthyle, un liquide inflammable utilisé pour la fabrication de plastique, menaçait de s'épandre dans l'environnement ou d'exploser près de quartiers d'habitation à Garden Grove, localité du comté d'Orange. La menace d'explosion «a été éliminée», a déclaré TJ McGovern, chef des pompiers locaux, dans un message vidéo.

Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués, des centres d'accueil ouverts, et cet ordre n'a pas été levé lundi matin par les pompiers. «Merci de respecter les zones d'évacuation», a déclaré TJ McGovern.

Une «menace persiste»

Les pompiers ont ensuite précisé sur X qu'une «menace persiste pour la sécurité publique». A l'issue d'une inspection nocturne de la cuve, «nous avons éliminé la menace» d'une explosion, a déclaré Craig Covey, un autre responsable des pompiers, dans ce même message vidéo.

La présence d'une fissure dans la cuve, évoquée dimanche, a été confirmée, ainsi qu'une baisse de la pression à l'intérieur. «De plus, la température s'est stabilisée et est en réalité en train de diminuer», passant d'environ 38°C à 34°C, a ajouté Craig Covey. «C'est une nouvelle extrêmement positive», a-t-il ajouté, «cet accident prend un autre tournant.»

Aucun blessé n'a été signalé à ce stade par les autorités, qui n'ont pas communiqué sur l'origine de l'accident, rapporté jeudi. Le directeur de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), Lee Zeldin, avait affirmé dimanche que «le scénario le plus probable est celui d'un rejet de faible volume, que les autorités locales seront en mesure de surveiller, de neutraliser et de contenir».

L'entreprise présente ses excuses

Elles travaillaient justement ce week-end à la mise en place de barrières pour éviter que le produit toxique ne pollue les cours d'eau ou l'océan, situé à quelques kilomètres. Selon l'EPA, le méthacrylate de méthyle est irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses chez l'être humain. Il peut aussi provoquer des réactions respiratoires et neurologiques en cas d'exposition aiguë ou prolongée.

GKN Aerospace, l'entreprise britannique à qui appartient ce réservoir, a déclaré dimanche dans un communiqué «travailler sans relâche pour limiter le risque de fuite». Elle a présenté des excuses à la population.

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