Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, a été accusé de détenir des images pédocriminelles. Arrêté en Floride après avoir violé son assignation à résidence, il sera jugé à Los Angeles dans les semaines à venir.

La justice américaine inculpe le père de Meghan Markle

La justice américaine inculpe le père de Meghan Markle

En bref Thomas Markle, père de Meghan Markle, a été inculpé mardi en Californie pour détention d'images pédocriminelles. Âgé de 82 ans, il est actuellement détenu en Floride après avoir retiré son bracelet électronique et doit comparaître prochainement à Los Angeles.

Des agents du FBI ont saisi des dizaines d'images illégales, dont certaines impliquant des enfants. Une expertise psychiatrique a été ordonnée pour déterminer si son âge et ses troubles de mémoire affectent sa compréhension de la procédure.

Les ennuis judiciaires de Thomas Markle ont commencé en octobre après des révélations sur des images retrouvées aux Philippines. Meghan Markle, bouleversée, a confirmé son éloignement de longue date avec son père pour protéger ses enfants.

AFP Agence France-Presse

Le père de Meghan Markle, l'épouse américaine du prince Harry, a été formellement inculpé mardi en Californie, pour détention d'images pédocriminelles. Thomas Markle, 82 ans, est actuellement détenu en Floride, après avoir retiré le bracelet électronique qu'il devait porter pour son assignation à résidence. Il doit comparaître devant un tribunal fédéral de Los Angeles dans les prochaines semaines.

Selon l'acte d'accusation publié mardi, il détenait des négatifs 35 mm représentant des agressions sexuelles sur mineurs, dont au moins une image impliquant un enfant prépubère. Des photographies illégales ont aussi été retrouvées à la fois aux Philippines, où il a auparavant résidé, et dans deux garde-meubles qu'il louait à Los Angeles.

Les agents du FBI ont saisi des dizaines de diapositives, de négatifs et d'images dans des livres, dont deux montrent Thomas Markle avec des enfants dénudés. Une juge a ordonné début novembre qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique, en soulignant «l'âge avancé et les pertes de mémoire de l'accusé».

Meghan Markle «profondément bouleversée»

Elle souhaite s'assurer qu'il ne souffre pas d'une «maladie mentale» qui l'empêcherait de «saisir la nature et les conséquences de la procédure» à son encontre. Les ennuis judiciaires de Thomas Markle ont commencé en octobre, lorsque le tabloïd britannique The Sun a révélé que son fils avait découvert des images d'agressions sexuelles sur mineurs, en fouillant des cartons trouvés dans l'ancienne maison de son père aux Philippines.

Thomas Markle vivait à Cebu, dans ce pays d'Asie du Sud-Est où il s'est temporairement installé en 2025, avant de revenir aux Etats-Unis cette année. Fin octobre, Meghan Markle s'est dite «profondément bouleversée» par le scandale, et a révélé la raison pour laquelle elle s'était éloignée depuis longtemps de son père.

Elle ne lui a permis aucun contact avec ses enfants à cause de précédentes allégations «inquiétantes et perturbantes». Après six ans aux Etats-Unis, Meghan, le prince Harry et leurs deux enfants sont revenus fin août vivre au Royaume-Uni. Le couple avait quitté avec fracas le Royaume-Uni en 2020, sur fond de tensions avec la famille royale, dont ils ne sont plus, depuis, des membres actifs.