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Un garde-meuble perquisitionné
Le père de Meghan Markle visé par une enquête pour pédopornographie au Mexique

La justice mexicaine a perquisitionné un garde-meuble loué par Thomas Markle, père de Meghan, dans une enquête sur la détention présumée de matériel pédopornographique. L’homme de 82 ans rejette les accusations.
Publié: il y a 3 minutes
La police mexicaine a perquisitionné un garde-meuble loué par le père de Meghan Markle, dans une enquête pour pédopornographie.
Photo: IMAGO/Bestimage
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ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités mexicaines ont perquisitionné un garde-meuble loué par le père de Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, dans le cadre d'une enquête portant sur la détention de pédopornographie, a indiqué lundi le parquet à l'AFP.

La semaine dernière, la police des Philippines avait fait état de la découverte d'images à caractère pédocriminel dans un ancien domicile de Thomas Markle, situé dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

M. Markle, 82 ans, a vécu au Mexique avant de s'installer à Cebu aux Philippines en 2025. C'est depuis les États-Unis qu'il a toutefois rejeté les accusations portées contre lui.

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Le parquet de l'État de Basse-Californie, frontalier des États-Unis, a déclaré avoir reçu un signalement anonyme concernant la présence de «matériel pédopornographique» dans un garde-meuble loué par ce directeur de la photographie à la retraite.

Selon l'enquête, le propriétaire des lieux a indiqué que M. Markle avait cessé de payer son loyer en 2024, mais que son espace de stockage était resté sous scellés.

Les autorités ont rapporté avoir découvert sur place des «magazines d'origine asiatique» datant d'une vingtaine d'années, sans toutefois en préciser le contenu. Du matériel informatique a également été saisi et est en cours de transfert vers le parquet fédéral.

Interrogé par le tabloïd britannique Daily Mail, Thomas Markle avait rejeté vendredi les accusations de détention d'images pédocriminelles, qu'il a qualifiées de «tas de mensonges». La duchesse de Sussex s'était déclarée vendredi «profondément bouleversée» par les accusations de détention d'images pédocriminelles visant son père.

Elle a précisé avoir eu connaissance en 2018 d'une lettre envoyée à la police britannique contenant des «allégations inquiétantes» concernant M. Markle, ajoutant que sa prise de distance avec lui avait été motivée par le besoin de «protéger» ses deux enfants.

Après six ans aux États-Unis, Meghan, le prince Harry - fils cadet du roi Charles III - et leurs deux enfants sont revenus fin août vivre au Royaume-Uni. Le couple avait quitté avec fracas le Royaume-Uni en 2020, sur fond de tensions avec la famille royale, dont ils ne sont plus, depuis, des membres actifs.

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