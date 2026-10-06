Une photo de Meghan Markle aux fourneaux pour promouvoir sa marque As Ever crée la polémique. Une gazinière éteinte relance les accusations de mise en scène autour de la duchesse.

La duchesse Meghan s'attire les foudre en ligne avec une photo aux fourneaux

La duchesse Meghan s'attire les foudre en ligne avec une photo aux fourneaux

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Meghan Markle a fait la promotion de sa marque As Ever sur Instagram

Sur X, la cuisinière éteinte a suscité les moqueries

D'autres l'ont défendue

Saskia Schär

Aux commandes de sa marque As Ever, Meghan Markle a promis à ses abonnés sur Instagram «quelques surprises» pour la «saison des cadeaux». Dans une publication, la duchesse se montre devant les fourneaux, en train de remuer le contenu d'une casserole. A sa gauche trône un gâteau fraîchement préparé. A sa droite, des pots de confiture de sa propre gamme sont impeccablement alignés.

Mais ce ne sont pas les plats qui attirent l'attention des utilisateurs. C'est la luxueuse et reluisante cuisinière à gaz, qui ne semble pas allumée. En effet, aucune flamme n'est visible et les boutons ne sont pas tournés.

Il n'en fallait pas plus pour déclencher une vague de moqueries en ligne. Les commentaires étant désactivés sur le compte As Ever, les abonnés se sont repliés sur X pour y laisser des critiques pour le moins acerbes.

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«Se moque-t-elle de nous ou est-elle vraiment aussi bête?», «Qu'essaie-t-elle de prouver? Son incompétence?» ou encore «Tout chez elle est faux» ne sont que quelques exemples parmi le florilège de commentaires déposés en ligne.

Pour certains, difficile de croire à une simple erreur. En effet, la duchesse revendique régulièrement son amour pour les détails. «Parfois, je me demande si elle ne fait pas cela pour provoquer délibérément l'indignation, car personne ne peut être aussi stupide, n'est-ce pas?» Un autre commentaire lui donne raison: «Elle le fait exprès. De telles erreurs suscitent énormément d'attention et de discussions, ce qui lui permet de rester présente dans les médias.»

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Sans cesse sous le feu des critiques

Certains portent malgré tout secours à la duchesse: «Parfois, on éteint effectivement la flamme et on continue de remuer pour éviter qu'une pellicule ne se forme», explique un utilisateur, tandis qu'un autre va jusqu'à ressortir une ancienne photo du prince William aux fourneaux. A nouveau, aucune flamme n'est visible sur la gazinière, et le prince tient même la casserole prétendument brûlante à mains nues.

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Comme toujours, ce que fait Meghan Markle est critiqué. Une photo sur laquelle la duchesse retire un pot de confiture d'une casserole à l'aide d'une pince spéciale fait également le tour de la Toile. Le problème: la pince est à l'envers. C'est du moins ce que pensent certains internautes – à tort. Cela ne les empêche toutefois pas de continuer à insulter la duchesse.