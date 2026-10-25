Un stock de matériel pédopornographique a été retrouvé dans l’ex-domicile philippin de Thomas Markle, père de Meghan. Alertée par son fils, la police analyse désormais un ordinateur portable saisi sur place.

Un stock d'images pédopornographiques découvert chez le père de Meghan Markle

Un stock d'images pédopornographiques découvert chez le père de Meghan Markle

AFP Agence France-Presse

La police philippine a retrouvé une «importante quantité de matériel pédopornographique» à l'ancien domicile du père de Meghan Markle, avec lequel elle est en froid, a déclaré samedi soir le ministre philippin de l'Intérieur.

Les tabloïds The Sun et le Daily Mail ont rapporté vendredi que le fils de Thomas Markle avait découvert un stock d'images à caractère pédocriminel dans l'ancienne résidence de son père aux Philippines.

Thomas Markle, dont la fille Meghan est mariée au prince Harry, vivait à Cebu, aux Philippines, jusqu'à son retour annoncé aux États-Unis au début de cette année. «La Police nationale philippine (PNP), suite aux signalements de son fils, a inspecté l'ancien domicile d'un certain M. Thomas Markle», a écrit le ministre philippin de l'Intérieur, Jonvic Remulla, samedi soir à l'AFP.

Il a précisé qu'«une importante quantité de matériel pédopornographique ainsi qu'un ordinateur portable y ont été découverts». «L'ordinateur portable fait actuellement l'objet d'une expertise judiciaire et nous disposerons des résultats complets d'ici une semaine», a-t-il ajouté.

Meghan Markle savait

Meghan Markle s'est dite «profondément bouleversée» par les accusations contre son père formulées dans la presse, et a révélé qu'elle n'avait permis aucun contact entre lui et ses enfants à la suite de précédentes allégations.

La duchesse de Sussex a affirmé vendredi avoir eu connaissance, en 2018, d'une lettre envoyée à l'unité chargée de la protection des membres de la famille royale au sein de la police londonienne, contenant des «allégations troublantes et inquiétantes» concernant son père.

Un porte-parole de la police de Londres a confirmé samedi qu'elle avait, «en janvier 2019, reçu une lettre contenant un certain nombre d'allégations concernant des infractions présumées commises en dehors du Royaume-Uni», et entraînant des «inquiétudes concernant la sécurité de la duchesse de Sussex».

Après six ans aux États-Unis, Meghan, le prince Harry, fils cadet du roi Charles III, et leurs deux enfants sont revenus fin août vivre au Royaume-Uni. Le couple avait quitté le pays avec fracas en 2020, sur fond de tensions avec la famille royale, dont ils ne sont plus, depuis, des membres actifs.