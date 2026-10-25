La police philippine a retrouvé une «importante quantité de matériel pédopornographique» à l'ancien domicile du père de Meghan Markle, avec lequel elle est en froid, a déclaré samedi soir le ministre philippin de l'Intérieur.
Les tabloïds The Sun et le Daily Mail ont rapporté vendredi que le fils de Thomas Markle avait découvert un stock d'images à caractère pédocriminel dans l'ancienne résidence de son père aux Philippines.
Thomas Markle, dont la fille Meghan est mariée au prince Harry, vivait à Cebu, aux Philippines, jusqu'à son retour annoncé aux États-Unis au début de cette année. «La Police nationale philippine (PNP), suite aux signalements de son fils, a inspecté l'ancien domicile d'un certain M. Thomas Markle», a écrit le ministre philippin de l'Intérieur, Jonvic Remulla, samedi soir à l'AFP.
Il a précisé qu'«une importante quantité de matériel pédopornographique ainsi qu'un ordinateur portable y ont été découverts». «L'ordinateur portable fait actuellement l'objet d'une expertise judiciaire et nous disposerons des résultats complets d'ici une semaine», a-t-il ajouté.
Meghan Markle savait
Meghan Markle s'est dite «profondément bouleversée» par les accusations contre son père formulées dans la presse, et a révélé qu'elle n'avait permis aucun contact entre lui et ses enfants à la suite de précédentes allégations.
La duchesse de Sussex a affirmé vendredi avoir eu connaissance, en 2018, d'une lettre envoyée à l'unité chargée de la protection des membres de la famille royale au sein de la police londonienne, contenant des «allégations troublantes et inquiétantes» concernant son père.
Un porte-parole de la police de Londres a confirmé samedi qu'elle avait, «en janvier 2019, reçu une lettre contenant un certain nombre d'allégations concernant des infractions présumées commises en dehors du Royaume-Uni», et entraînant des «inquiétudes concernant la sécurité de la duchesse de Sussex».
Après six ans aux États-Unis, Meghan, le prince Harry, fils cadet du roi Charles III, et leurs deux enfants sont revenus fin août vivre au Royaume-Uni. Le couple avait quitté le pays avec fracas en 2020, sur fond de tensions avec la famille royale, dont ils ne sont plus, depuis, des membres actifs.