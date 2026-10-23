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Soupçons de pédopornographie
Meghan Markle était au courant des accusations contre son père

Thomas Markle Jr., le demi-frère de la duchesse Meghan, aurait fait une découverte bouleversante en fouillant dans des cartons. Peu après, il a dénoncé son propre père, Thomas Markle Sr., à la police. Meghan s'est depuis également exprimée sur cette affaire.
Publié: il y a 2 minutes
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Thomas Markle Sr., le père de la duchesse, est confronté à de graves accusations.
Photo: Screenshot 60 Minutes

En bref

  • Thomas Markle Jr. a dénoncé son père aux autorités américaines pour pédopornographie présumée
  • Il parle de centaines, voire de milliers d'images dans des cartons, sur un téléphone portable et sur des disques durs
  • L'enquête n'en est qu'à ses débuts ; Samantha Markle rejette fermement les accusations visant son père
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Fynn Müller

De graves accusations pèsent sur le père de la duchesse Meghan. Thomas Markle Sr. aurait laissé derrière lui, aux Philippines, une grande quantité d'images montrant des abus sexuels sur des enfants. Et ces accusations viennent de son propre fils, Thomas Markle Jr.

Pour l'heure, une grande partie des informations repose sur les déclarations de Thomas Markle Jr. au «Sun». Les enquêteurs commencent à peine leur travail. Blick fait le point sur ce que l'on sait de cette affaire et sur les nombreuses questions qui restent sans réponse.

Ce que l'on sait

La dénonciation:

Thomas Markle Jr. affirme avoir contacté dès le 10 juillet la ligne d'assistance du FBI, le National Center for Missing & Exploited Children ainsi que la police de l'Etat de Pennsylvanie. Jeudi, il a également fait une déclaration sous serment aux Philippines.

La découverte présumée:

Les images auraient été retrouvées dans quatre cartons, dans l'ancienne maison de son père à Cebu City, aux Philippines. Thomas Markle Jr. évoque «des centaines, voire des milliers» d'images. Il affirme avoir d'abord découvert une vidéo sur un téléphone portable, avant de retrouver d'autres fichiers sur des disques durs avec l'aide d'un expert en informatique. Nous choisissons de ne pas en décrire le contenu.

La réaction de Meghan:

Dans une déclaration obtenue par la BBC, la duchesse Meghan révèle qu'elle aurait eu connaissance, dès 2018, d'«accusations troublantes» concernant des images d'abus sexuels sur des enfants qui auraient été découvertes dans l'ancienne maison de son père, aux Philippines. Ces images lui auraient appartenu. Meghan qualifie ces accusations de «plus répugnantes qu'on ne pourrait jamais l'imaginer» et se dit «profondément bouleversée».

Meghan n'a plus de contact avec son père depuis 2018. Une source proche de la duchesse confie: «Maintenant, les gens comprendront peut-être enfin pourquoi elle n'a plus rien à voir avec son père depuis 2018.»

Les déclarations du fils:

Au «Sun», Thomas Markle Jr. ne cache pas sa colère: «Je l'ai soutenu, pris soin de lui et aidé pendant des années – c'est désormais terminé.» Il poursuit: «Je ne parlerai plus jamais à mon père, à moins d'être convoqué comme témoin contre lui.»

La demi-sœur:

Samantha Markle, de son côté, prend la défense de son père. Au «Daily Mail», elle affirme que «ces accusations répugnantes sont totalement infondées». Selon elle, les ordinateurs n'auraient pas été en possession de Thomas Markle Sr. pendant près de deux ans. D'autres personnes auraient donc pu y avoir accès.

Où se trouve l'accusé?

Selon le «Sun», Thomas Markle Sr. vit actuellement dans un établissement de soins et de réadaptation en Floride.

Ce que l'on ne sait pas

Malgré ces révélations, de nombreuses questions restent sans réponse.

  • Les analyses informatiques confirmeront-elles l'existence des fichiers décrits par Thomas Markle Jr.?
  • Si ces images sont retrouvées, les enquêteurs pourront-ils déterminer à qui elles appartiennent?
  • Samantha Markle dit-elle vrai lorsqu'elle affirme que d'autres personnes avaient accès aux ordinateurs?
  • Une éventuelle inculpation pourrait-elle avoir lieu et, si oui, quand?
  • Quelles autorités seront chargées de l'enquête? Celles des Philippines ou des Etats-Unis? Thomas Markle Sr. est citoyen américain et réside en Floride. Selon le «Sun», le FBI a confirmé avoir reçu la déclaration, mais rien n'indique pour l'instant qu'une enquête distincte ait été ouverte aux Etats-Unis.
  • Enfin, comment Thomas Markle Sr. réagit-il à ces accusations? Pour l'heure, le père de Meghan ne s'est pas exprimé publiquement.
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