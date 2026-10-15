Meghan et le prince Harry ont effectué jeudi leur première sortie publique commune au Royaume-Uni depuis leur retour en août. A Nottingham, le couple a été accueilli chaleureusement par la foule, six ans après son départ aux États-Unis.

ATS Agence télégraphique suisse

«C'est super d'être de retour»: Meghan, l'épouse du prince Harry, a fait jeudi à Nottingham sa première sortie publique au côté de son mari depuis le retour du couple au Royaume-Uni en août, après six ans aux Etats-Unis sur fond de brouille avec la monarchie.

Tout sourire et en se tenant la main, le duc et la duchesse de Sussex ont été chaleureusement accueillis dans la matinée par des habitants de cette ville du centre de l'Angleterre, où ils avaient effectué leur premier engagement public après l'annonce de leurs fiançailles en 2017.

Les médias britanniques ont immédiatement comparé cet accueil à un bain de foule royal, agrémenté d'applaudissements à leur arrivée en voiture, de selfies avec les jeunes et d'embrassades avec le public, placé derrière des barrières.

«Très sympa»

A la surprise générale, le fils cadet de Charles III et son épouse sont revenus fin août s'installer au Royaume-Uni avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet, après six années passées aux Etats-Unis.

Ils sont restés relativement discrets depuis leur retour et leur installation dans la région bucolique des Cotswolds, située au nord-ouest de Londres. Le prince Harry a effectué seul plusieurs engagements publics pour des organisations caritatives qu'il parraine ou soutient.

«C'est super d'être de retour», s'est réjouie la duchesse, qui devait visiter avec son époux trois organisations caritatives locales soutenant les jeunes par la musique ou le sport, et luttant contre la précarité alimentaire. Harry, de son côté, a jugé «très sympa» de pouvoir rencontrer les habitants. Après avoir visité un studio d'enregistrement, Meghan a participé à un atelier de confection de bracelets avec des jeunes filles, conçu pour les aider à prendre confiance en elles.

Sécurité privée

Harry et Meghan avaient quitté avec fracas le Royaume-Uni en 2020, sur fond de tensions avec la monarchie. Meghan n'était pas apparue publiquement au Royaume-Uni depuis 2022, lors des funérailles de la reine Elizabeth II.

Le dernier engagement public commun des Sussex en tant que membres actifs de la famille royale remonte lui à 2020, lors de la journée du Commonwealth à l'abbaye de Westminster. Peu après leur retour en août, le palais de Buckingham avait bien précisé que les engagements caritatifs qu'ils réaliseraient dans le pays seraient faits «à titre privé».

Jeudi, le roi Charles III donnait un discours au Parlement gallois pour son ouverture solennelle, une première depuis le début de son règne. Il a rappelé son «lien particulier» avec cette nation britannique, ayant porté le titre de prince de Galles pendant plusieurs décennies. Un titre qu'il a transmis à son fils et héritier William.

Des questions de sécurité

Le retour surprise des Sussex au Royaume-Uni a relancé le débat sur la sécurité du prince et de sa famille. Le couple estime avoir droit à une protection financée par le contribuable. La commission chargée de la sécurité des personnalités publiques (Ravec), qui avait d'abord jugé que la sécurité d'Harry sur le sol britannique devait être évaluée au cas par cas, s'est réunie début septembre pour examiner en détail les menaces qui pèsent sur le prince et sa famille. Selon les médias, ils font pour l'instant appel à des agents de sécurité privés.

Fin septembre, le porte-parole d'Harry avait dénoncé le comportement «irresponsable» de «paparazzi» près de l'école de ses enfants, après que deux hommes ont été aperçus aux abords de l'établissement scolaire. Quelques jours seulement après la rentrée des classes, le couple avait déjà dû les changer d'école pour des raisons de sécurité, selon des médias britanniques.

La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a également annoncé lundi un réexamen d'urgence des mesures de protection des personnalités publiques, dont les membres de la famille royale, après le meurtre d'une ancienne députée conservatrice cet été.