De retour au Royaume-Uni, Harry et Meghan ont changé Archie et Lilibet d’école pour des raisons de sécurité. Le prince assure que les enfants y sont «heureux».

Le prince Harry affirme que ses enfants sont «heureux»

Le prince Harry affirme que ses enfants sont «heureux»

AFP Agence France-Presse

Le prince Harry a déclaré dans un entretien au média canadien CTV News que ses enfants Archie et Lilibet étaient «heureux» dans leur nouvelle école en Angleterre, après que lui et son épouse Meghan ont changé leurs enfants d'établissement pour des raisons de sécurité

«Les enfants sont heureux à l'école et cela me permet de vraiment me concentrer sur les Invictus Games» pour les vétérans blessés, qui doivent se tenir à Birmingham en juillet 2027, a-t-il ajouté.

Un contact avec son père

Harry et son épouse américaine Meghan sont revenus au Royaume-Uni le mois dernier, après six années passées aux Etats-Unis à la suite de leur décision choc de ne plus être des membres actifs de la monarchie, sur fond de querelle amère avec la famille royale. Mais peu après leur retour, ils ont inscrit le prince Archie, sept ans, et la princesse Lilibet, cinq ans, dans une nouvelle école en raison de préoccupations liées à la sécurité, selon des médias britanniques.

D'après le magazine Hello!, la distance jusqu'à l'école et la forte circulation sur le trajet ont suscité des inquiétudes en matière de sécurité. La famille vivrait dans les Cotswolds, au centre de l'Angleterre. Harry, 41 ans, et Meghan, 45 ans, portent les titres de duc et duchesse de Sussex. Le prince semble avoir rétabli des relations avec son père, le roi Charles III, qui lutte contre un cancer, lors de récentes visites au Royaume-Uni. Mais Harry serait toujours en froid avec son frère, le prince William, héritier du trône, et son épouse Catherine.