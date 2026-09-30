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Ils «surveillaient» les enfants
Le porte-parole de Harry dénonce le comportement «irresponsable» de «paparazzi» près de l'école des enfants du prince

Le porte-parole du prince Harry a dénoncé mercredi des paparazzi «irresponsables» près de l'école de ses enfants au Royaume-Uni, où deux hommes ont été aperçus observant les élèves.
Publié: il y a 41 minutes
Le prince Harry, son épouse Meghan et leurs deux enfants, âgés de 7 et 5 ans, ont fait leur retour au Royaume-Uni fin août.
Photo: Aaron Chown/PA Pool via AP
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AFP Agence France-Presse

Le porte-parole du prince Harry a dénoncé mercredi le comportement «irresponsable» de «paparazzi» près de l'école des enfants du fils cadet du roi Charles III, après que deux hommes ont été aperçus aux abords de l'établissement scolaire.

«La décision de photographes de se comporter de cette manière aux abords d'une école est d'une grande irresponsabilité», a dénoncé le porte-parole d'Harry dans une réaction transmise à l'AFP. «Il y a un monde entre une activité médiatique légitime et des photographes qui font le tour d'une école, s'arrêtent pour regarder à l'intérieur de l'enceinte et surveillent les enfants vaquant à leurs activités quotidiennes».

Le prince Harry, son épouse Meghan et leurs deux enfants, âgés de 7 et 5 ans, ont fait leur retour au Royaume-Uni fin août, après avoir vécu six ans aux Etats-Unis à la suite de leur rupture fracassante avec la famille royale.

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