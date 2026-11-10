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Images pédocriminelles
Le père de Meghan sera soumis à une expertise psychiatrique

Un juge américain a ordonné une expertise psychiatrique pour Thomas Markle, 82 ans, accusé de détention d'images pédocriminelles. Le père de Meghan Markle est assigné à résidence avec bracelet électronique en Floride.
Publié: il y a 2 minutes
Un juge américain a ordonné une expertise psychiatrique pour Thomas Markle, accusé de détention d'images pédocriminelles
Photo: Dukas
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AFP Agence France-Presse

Un juge américain a ordonné une expertise psychiatrique de Thomas Markle, le père de Meghan Markle, l'épouse américaine du prince Harry, inculpé de détention d'images pédocriminelles.

L'homme de 82 ans, dont les enquêteurs ont trouvé des photos le montrant en présence de préadolescentes dénudées, a été assigné à résidence avec obligation de port d'un bracelet électronique, après avoir comparu vendredi devant un tribunal à Tampa, en Floride.

A la suite de cette audience, le magistrat Lindsay Griffin a considéré ne pas pouvoir écarter l'éventualité que Thomas Markle «souffre d'une maladie mentale (...) l'empêchant de saisir la nature et les conséquences de la procédure qui le vise». Il a expliqué se fonder sur «l'âge avancé et les pertes de mémoire de l'accusé».

Le juge Griffin a donc nommé une médecin psychiatre experte qui devra évaluer l'état psychiatrique du père de Meghan Markle et rendre ses conclusions d'ici le 20 novembre, selon l'ordonnance du magistrat consultée par l'AFP.

Arrêté par le FBI

L'inculpation de Thomas Markle pour détention d'images à caractère pédocriminel vient assombrir la visite du duc et la duchesse de Sussex mardi au Parlement européen à Bruxelles, pour promouvoir la protection des enfants en ligne. Thomas Markle avait été arrêté par des agents du FBI, la police fédérale américaine, dans sa maison de retraite en Floride.

Cette arrestation a fait suite à la perquisition de deux garde-meubles loués depuis une vingtaine d'années par l'inculpé dans la région de Los Angeles, dans lesquels ont été saisis «près de 78 objets, dont des diapositives, des négatifs de film et des livres contenant des agressions sexuelles présumées d'enfants». Quelques jours auparavant, la police des Philippines avait fait état de la découverte d'images à caractère pédocriminel dans un ancien domicile de Thomas Markle, qui s'était temporairement installé en 2025 dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

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