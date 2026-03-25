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Condamnés à verser au moins 3 millions
Instagram et YouTube reconnus coupables d'addiction, une première aux USA

Un jury californien a condamné Instagram et YouTube à verser au moins 3 millions de dollars à une adolescente américaine. Le verdict, inédit, accuse les plateformes de négligence et d'aggraver la dépression des mineurs.
Publié: il y a 8 minutes
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La réaction des proches de la victime.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Instagram et YouTube sont responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente américaine, a jugé mercredi un jury californien, dont le verdict, inédit, crée un précédent pour des milliers de plaignants aux Etats-Unis qui accusent les grandes plateformes d'être responsables d'une épidémie d'addiction aux réseaux sociaux.

Ce verdict rendu à Los Angeles conclu que Meta, la maison mère d'Instagram, et YouTube (Google) ont fait preuve de «négligence» dans la conception de leur réseau social et n'ont pas suffisamment averti les utilisateurs de la dangerosité de leur plateforme pour les mineurs.

3 millions de dollars

Instagram et YouTube, jugés responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente américaine, ont été condamnés à verser au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante, selon la lecture du verdict mercredi.

Le jury d'un tribunal civil de Los Angeles a aussi retenu que Meta, la maison mère d'Instagram, et YouTube (Google), avaient agi frauduleusement, de façon délibérée, ouvrant la voie à des «dommages punitifs» supplémentaires qui doivent encore être déterminés après la fin de la lecture du verdict.

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