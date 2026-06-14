Un avion s'est écrasé dimanche dans le centre des Etats-Unis. Les douze personnes qui étaient à bord de l'appareil sont décédées.

Douze morts dans un crash d'avion aux Etats-Unis

Douze morts dans un crash d'avion aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Un avion utilisé pour du saut en parachute s’est écrasé à proximité d’un aéroport à Butler, dans le Missouri, Etat du centre des Etats-Unis, a indiqué dimanche à l’AFP un responsable des secours locaux.

Les 12 occupants de l’appareil, le pilote et 11 parachutistes amateurs sont morts, a précisé Dennis Jacobs, de l’agence de gestion des urgences du comté de Bates (EMA).

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Selon FOX4, une chaîne de télévision locale, l’accident s’est déroulé à 11h30 locales (18h30 en Suisse). Le petit avion privé aurait décollé de Butler puis fait demi-tour avant de s’écraser à proximité de l’aéroport et d’une route.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident, selon ce média, et la circulation interrompue dans les deux sens sur cet axe routier.