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Douze morts dans un crash d'avion aux Etats-Unis

Un avion s'est écrasé dimanche dans le centre des Etats-Unis. Les douze personnes qui étaient à bord de l'appareil sont décédées.
Publié: 20:35 heures
|
Dernière mise à jour: 20:49 heures
(photo prétexte)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un avion utilisé pour du saut en parachute s’est écrasé à proximité d’un aéroport à Butler, dans le Missouri, Etat du centre des Etats-Unis, a indiqué dimanche à l’AFP un responsable des secours locaux.

Les 12 occupants de l’appareil, le pilote et 11 parachutistes amateurs sont morts, a précisé Dennis Jacobs, de l’agence de gestion des urgences du comté de Bates (EMA).

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Selon FOX4, une chaîne de télévision locale, l’accident s’est déroulé à 11h30 locales (18h30 en Suisse). Le petit avion privé aurait décollé de Butler puis fait demi-tour avant de s’écraser à proximité de l’aéroport et d’une route.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident, selon ce média, et la circulation interrompue dans les deux sens sur cet axe routier.

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