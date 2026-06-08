Le pilote et le copilote d’un jet privé affrété par le célèbre joueur de baseball Yadier Molina sont morts dans un crash dimanche en République dominicaine, selon les autorités. Les deux victimes, de nationalité américaine, ont péri sur la piste de l’aéroport.

Deux morts dans le crash du jet privé de Yadier Molina, en République dominicaine

Deux morts dans le crash du jet privé de Yadier Molina, en République dominicaine

AFP Agence France-Presse

Le pilote et le copilote d'un jet privé affrété par la star du baseball Yadier Molina sont morts lors d'un crash survenu dimanche sur la piste d'un aéroport de République dominicaine, ont indiqué les autorités aéronautiques et l'ancien joueur. Le pilote et le copilote de l'appareil, tous deux américains sont décédés.

«Aucun passager n'a été signalé» à bord, a précisé l'Institut dominicain de l'aviation civile, qui a émis un communiqué en soirée. Selon ce texte, «l'appareil a déclaré une situation d'urgence alors qu'il se trouvait à environ 16 miles nautiques au sud-ouest de La Romana», un aéroport international situé dans l'est de la République dominicaine, et s'est écrasé au moment où il retournait à l'aéroport.

Yadier Molina a expliqué quelques heures plus tard que l'avion avait décollé pour le Texas afin de le transporter, lui, sa famille et ses amis à Porto Rico. «Mes condoléances aux pilotes et à leurs familles», a écrit sur son compte Instagram l'ancien joueur des Cardinals de Saint-Louis.

Le Porto-Ricain est considéré comme l'un des meilleurs receveurs défensifs (catcheurs) de l'histoire de la Ligue majeure américaine. Lors de ses 19 ans de carrière (2004-2022), il a remporté deux fois la Série mondiale. Il est aujourd'hui le manageur des Navigantes de Magallanes au Venezuela et a dirigé la sélection portoricaine lors de deux Classiques mondiaux.

Une immense colonne de fumée

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre une immense colonne de fumée à l'aéroport, tandis que des camions-citernes projettent de l'eau pour tenter de maîtriser les flammes. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre une immense colonne de fumée à l'aéroport, tandis que des camions-citernes projettent de l'eau pour tenter de maîtriser les flammes.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l'accident de cet appareil de type Gulfstream G200, un jet privé d'une capacité de huit à dix-huit passagers. En 2021, neuf personnes sont mortes dans un accident impliquant un avion privé qui décollait de l'aéroport international Las Américas, de Saint-Domingue.

Parmi les victimes se trouvait le producteur musical portoricain José Ángel Hernandez, plus connu sous le nom de Flow La Movie. La République dominicaine, réputée pour ses plages et son architecture coloniale, a accueilli près de 12 millions de touristes en 2025, ce qui en fait la deuxième destination touristique d'Amérique latine.