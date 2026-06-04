Des républicains s'opposent aux exigences de Donald Trump sur le financement de l'immigration et un fonds controversé. Le Congrès américain entame un marathon législatif crucial ce jeudi.

L'influence de Trump sur son camp mise à l'épreuve au Congrès

L'influence de Trump sur son camp mise à l'épreuve au Congrès

AFP Agence France-Presse

Donald Trump va voir jeudi le contrôle de sa majorité au Congrès mis à l'épreuve par une série de votes tests, après que des élus républicains ont exprimé leur malaise face à des exigences du président. Le Sénat a entamé un marathon législatif sur un texte qui prévoit notamment de financer la police de l'immigration (ICE) et la police aux frontières (CBP) pour près de 70 milliards de dollars sur trois ans.

Les démocrates, qui dénoncent les agissements de ces deux agences depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, s'opposent vivement à ce projet de loi et vont proposer jeudi une série d'amendements pour le vider de sa substance. Si le financement de l'ICE et de la CBP fait globalement consensus à droite, ce n'est pas le cas d'autres volets du texte, ajoutés à la demande de la Maison Blanche.

En premier lieu, le fonds «anti-instrumentalisation» de près d'1,8 milliard de dollars censé dédommager des individus que le gouvernement présente comme des victimes du système judiciaire. L'opposition démocrate l'a dénoncé comme une «caisse noire» pouvant notamment bénéficier aux partisans de Donald Trump qui ont pris d'assaut le Capitole à Washington le 6 janvier 2021.

«Du grand n'importe quoi»

Plusieurs élus républicains ont aussi exprimé leur rejet de ce fonds. «C'est totalement stupide, moralement répréhensible – à vous de choisir», avait déclaré fin mai le sénateur républicain Mitch McConnell, ancien chef de la majorité.

Son collègue Thom Tillis avait lui qualifié l'idée de «grand n'importe quoi», tandis qu'une autre, Lisa Murkowski, avait estimé que la Maison Blanche avait «lâché une bombe» sur le projet de loi de financement de l'ICE et de la CBP. Face à cette résistance dans le camp présidentiel, le ministre de la Justice, Todd Blanche, avait annoncé mardi renoncer à ce projet.

Mais les opposants craignent que cela reste un vœu pieux et veulent que cet abandon soit gravé dans le marbre. Les démocrates ainsi que deux sénateurs républicains proposeront des amendements en ce sens lors du marathon législatif de jeudi.

De l'autre côté du Capitole, à la Chambre des représentants, les députés devraient voter jeudi sur un paquet de 8 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine - au moment où le gouvernement Trump a largement abandonné le soutien à Kiev mis en place par le démocrate Joe Biden.

Trump s'indigne contre un vote

Si les amendements sur le fonds «anti-instrumentalisation» et le texte sur l'Ukraine venaient à passer, ils représenteraient un nouveau revers au Congrès pour Donald Trump, qui les a vus se multiplier récemment. Mercredi, la Chambre a approuvé une résolution pour ordonner la fin de la guerre contre l'Iran – un texte à la portée avant tout symbolique – grâce aux voix de quatre députés républicains.

Et le Sénat pourrait en faire de même dans les prochains jours. Donald Trump a fustigé jeudi le vote à la Chambre, affirmant qu'il menaçait les discussions en cours avec Téhéran. «Qui ferait quelque chose d'aussi antipatriotique? Ils savent bien où en sont les négociations», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

Initialement, le projet de loi sur l'ICE et la CBP prévoyait aussi un milliard de dollars pour le Secret Service, l'agence de protection des personnalités politiques aux Etats-Unis. Les fonds devaient être utilisés pour des infrastructures de sécurité liées au projet de salle de bal à la Maison Blanche, ardemment souhaitée par Donald Trump.

Mais face à l'opposition plus ou moins affichée de sénateurs républicains, réticents à l'idée d'utiliser des fonds publics pour construire une luxueuse salle de bal, le projet de loi ne comprend finalement plus ce milliard de dollars.