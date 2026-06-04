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«Aucun résultat»
La surtaxe de Trump a coûté cher aux producteurs d'acier européens

Les surtaxes américaines sur l'acier imposées depuis 2025 coûtent cher à l'Europe. Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 34%, entraînant une perte estimée entre 1 et 1,5 milliard d'euros.
Publié: il y a 43 minutes
Le doublement des droits de douane imposé par Trump provoque un immense manque à gagner.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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AFP Agence France-Presse

La surtaxe imposée par Donald Trump il y a un an sur les importations d'acier a eu un impact sévère sur les sidérurgistes européens, qui ont vu leurs exportations aux Etats-Unis chuter d'un tiers, un manque à gagner qu'ils chiffrent entre 1 et 1,5 milliard d'euros. Selon les données de l'organisation professionnelle Eurofer, les exportations d'acier européen aux Etats-Unis ont chuté de 34% depuis que le président américain a doublé les droits de douane sur le secteur, en les faisant passer de 25% à 50%.

Cela représente une chute des exportations européennes d'un million de tonnes, et une perte «qui peut être estimée entre 1 et 1,5 milliard d'euros» sur les douze derniers mois, a précisé dans un entretien à l'AFP Axel Eggert, le directeur général d'Eurofer. Les sidérurgistes déplorent l'absence de progrès dans les discussions entre l'UE et Washington pour réduire cette surtaxe punitive, malgré les engagements figurant dans l'accord commercial qu'ils ont conclu l'été dernier à Turnberry, en Ecosse.

«Aucun résultat»

«L'UE a convenu avec les Etats-Unis l'année passée qu'on allait se mettre ensemble et trouver une solution concernant les produits sidérurgiques, de deux façons: des contingents d'importation sans droits de douane et une solution commune contre les surcapacités mondiales. Mais depuis, rien n'a bougé», souligne Axel Eggert.

Alors que l'Europe a tenu ses engagements (le Parlement européen s'apprête à voter définitivement la suppression des droits de douane appliqués dans l'UE sur les produits américains), l'acier reste la seule filière en Europe à subir des surtaxes aussi élevées sur le marché américain.

«La Commission a fait beaucoup d'efforts, et je la félicite pour tout ce qu'elle essaye de faire. Mais jusqu'à maintenant, cela n'a produit aucun résultat pour la sidérurgie européenne», regrette Axel Eggert, qui prévient que si la baisse des exportations continue, «à moyen terme, il faudra adapter les capacités et les emplois» en Europe.

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