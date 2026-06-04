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Les députés américains s'opposent à la guerre en Iran
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Trump peut encore les arrêter:Les députés américains s'opposent à la guerre en Iran

Un vote «antipatriotique»
Guerre contre l'Iran: Trump enrage contre les députés

Donald Trump a vivement critiqué une résolution du Congrès visant à mettre fin à la guerre contre l'Iran, qualifiant ce vote d'«antipatriotique». Il estime que cela met en péril les négociations avec Téhéran.
Publié: 14:46 heures
Le président américain accuse les élus de saboter ses négociations avec le gouvernement ennemi.
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a critiqué jeudi le texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran, approuvé la veille par les députés, laissant entendre que cette initiative «antipatriotique» perturbait les négociations avec Téhéran. «Qui ferait quelque chose d'aussi antipatriotique. Ils savent bien où en sont les négociations», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

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La résolution – adoptée avec les voix de quatre députés républicains – possède cependant une portée avant tout symbolique, en raison du droit de veto du président américain. Les démocrates «préfèreraient voir notre pays échouer plutôt que de m'accorder une nouvelle, parmi tant d'autres, victoire», a encore dénoncé le milliardaire américain.

Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours. Or, début mai, Donald Trump est passé outre cette date limite en arguant que le conflit, débuté le 28 février par des frappes américaines et israéliennes, était terminé en raison du cessez-le-feu en cours. Les démocrates contestent cet argument et rétorquent que des forces américaines sont toujours engagées sur place pour faire respecter un blocus des ports iraniens. 

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