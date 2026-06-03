Marco Rubio a balayé mercredi les doutes sur les capacités mentales de Donald Trump, affirmant que le président américain de 80 ans travaille à un «rythme inhumain» malgré des accusations de fatigue.

Rubio vole au secours de Trump et écarte tout signe de trouble cognitif

Rubio vole au secours de Trump et écarte tout signe de trouble cognitif

AFP Agence France-Presse

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a vigoureusement défendu mercredi lors d'une audition parlementaire les facultés cognitives du président Donald Trump, balayant les inquiétudes à cet égard.

«Je vous le dis simplement: vous n'appréciez peut-être pas ses politiques, vous n'appréciez peut-être pas les décisions qu'il a prises, mais je vous assure que ce n'est pas un président qui dort ou qui souffre d'un quelconque trouble cognitif, sous quelque forme que ce soit», a déclaré M. Rubio devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Il était interrogé par l'élu démocrate Ted Lieu qui a montré des vidéos montrant le président Trump endormi lors de réunions et mettant en cause ses facultés cognitives. «Au lieu d'organiser des conseils de ministres à la nord-coréenne où tout le monde fait de la lèche à Trump, je vais vous demander de dire les choses telles qu'elles sont: il y a quelque chose qui cloche chez Trump», a lancé l'élu.

«Je ne sais même pas comment réagir à cela, si ce n'est pour vous dire que c'est absurde et ridicule, et je n'arrive pas à croire que nous soyons en réunion de la commission des Affaires étrangères devant la Chambre, à un moment crucial de la politique étrangère américaine», s'est emporté le secrétaire d'Etat, également conseiller à la sécurité nationale du président. L'élu rétorquant: «continuez à mentir».

«Un rythme inhumain»

Selon M. Rubio, Donald Trump «ne dort littéralement pas, il travaille jour et nuit, de longues heures, tous les jours (...) à un rythme inhumain».

L'état de forme du président américain, qui aura 80 ans le 14 juin, ne suscite pas dans l'opinion publique des interrogations aussi soutenues que celui de Joe Biden à la fin de son mandat, quand le démocrate multipliait les chutes ou les confusions.

Mais de nombreux Américains ont des doutes sur ses facultés. Dans un récent sondage Washington Post/ABC News/Ipsos, 59% des personnes interrogées jugent que Donald Trump n'a pas les capacités mentales de diriger le pays et 55% qu'il n'a pas la santé physique nécessaire. Le dernier rapport médical du dirigeant républicain, publié vendredi dernier, le dit «toujours en excellente santé».

Il maintient le rythme

Donald Trump est le plus vieux président à avoir prêté serment. Le président a réduit le rythme de ses déplacements aux Etats-Unis par rapport à son premier mandat, et il se montre moins souvent en public ces derniers mois qu'au début de son second mandat.

Il maintient toutefois une cadence assez soutenue de voyages à l'étranger et répond beaucoup plus fréquemment à la presse que son prédécesseur démocrate.

Lors de cette audition, tendue, M. Rubio a essuyé l'ire d'élus démocrates dénonçant notamment la guerre en Iran, et lancé «c'est quoi ce cirque» lorsqu'une élue démocrate, Sara Jacobs, lui a demandé ce qu'il pensait d'une paire de chaussures trop grandes que lui a offerte le président américain.