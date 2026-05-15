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La fronde de Trump continue
L'école de médecine de Yale accusée de discriminer les blancs et les Asiatiques

Le ministère américain de la Justice accuse l'école de médecine de Yale de discrimination envers des candidats blancs et asiatiques, après une enquête sur ses pratiques de diversité.
Publié: 03:58 heures
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Dernière mise à jour: 03:59 heures
Le ministère américain de la Justice accuse l'école de médecine de Yale de discrimination envers les Blancs et les Asiatiques.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Le ministère de la Justice américain a accusé jeudi l'école de médecine de Yale de discrimination envers les candidats blancs et asiatiques, à la suite d'une enquête sur les pratiques en matière de diversité au sein de cette université d'élite. Il s'agit d'un nouvel épisode de la campagne du président Donald Trump contre les universités américaines, qu'il accuse notamment de promouvoir une idéologie «woke», terme utilisé péjorativement par les conservateurs pour dénoncer des politiques progressistes et inclusives.

«Des documents internes à Yale montrent que sa direction a intentionnellement sélectionné des candidats en fonction de leur race», a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué. Il allègue plus précisément, sur la base des données d'admission, que «les étudiants noirs et hispaniques ont une chance bien plus élevée d'être admis à Yale que les étudiants blancs ou asiatiques ayant les mêmes résultats aux tests.»

Discrimination positive

Interrogée par l'AFP, l'université a promis «d'étudier attentivement» la demande du ministère de la Justice. L'école de médecine «est confiante dans la rigueur de son processus d'admissions», a indiqué un porte-parole dans un courriel. La Cour suprême a statué en 2023 que les mesures de discrimination positive, qui étaient pratiquées depuis des années par les universités pour favoriser la diversité dans leur recrutement, étaient illégales.

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Le ministère de la Justice affirme que Yale ne s'est pas conformée à cette décision et a continué à pratiquer des admissions fondées sur l'origine des candidats. Avant d'envisager d'éventuelles poursuites, le ministère assure vouloir «conclure un accord de résolution amiable avec l'université» afin qu'elle se mette «en conformité avec la loi».

La semaine dernière, l'administration Trump avait lancé une attaque similaire contre l'école de médecine de l'Université de Californie à Los Angeles. Dans le cadre de sa vaste offensive visant à mettre au pas les établissements d'enseignement supérieur, Donald Trump a utilisé les fonds fédéraux comme levier de négociation avec les universités qu'il juge trop libérales, en exigeant qu'elles acceptent des modifications de leurs programmes, de leurs politiques d'inscription ou d'autres aspects de leur fonctionnement.

L'administration républicaine a également réduit ou gelé les financements consacrés à la recherche universitaire, dans le cadre de coupes budgétaires plus larges depuis son entrée en fonctions en janvier 2025. Installée à New Haven, dans le Connecticut (nord-est) depuis le début du XVIIIe siècle, Yale est l'une des universités les plus anciennes et les plus prestigieuses des Etats-Unis.

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