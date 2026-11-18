Xi Jinping a accueilli Vladimir Poutine mercredi à Shenzhen avant un sommet inédit avec Donald Trump jeudi. Cette rencontre trilatérale, dans un contexte international tendu, suscite des attentes et des inquiétudes sur d'éventuels accords globaux.

AFP Agence France-Presse

Le président chinois Xi Jinping a reçu mercredi son homologue russe Vladimir Poutine à Shenzhen où leur collègue américain Donald Trump est attendu dans la journée en vue d'un sommet inédit mais aux perspectives incertaines jeudi. Xi et Poutine se sont retrouvés pour des entretiens en milieu de journée dans la technopole du sud de la Chine à l'occasion d'une réunion des dirigeants des 21 membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), ont rapporté les médias d'État chinois et russes.

Les dirigeants des deux puissances asiatiques auront avec Trump jeudi à 14H30 (06H30 GMT) un rendez-vous sans précédent, scruté avec la plus grande attention dans une période de crises multiples à travers le monde, en particulier par des acteurs inquiets d'éventuels arrangements à leurs dépens, comme l'Ukraine, l'Europe ou Taïwan.

La tenue du sommet a suscité des parallèles avec un Yalta bis, en référence à la conférence de 1945 avec les dirigeants américain, britannique et soviétique de l'époque, qui avait jeté les bases de la domination soviétique sur l'Europe de l'Est et tracé les futures lignes de front de la Guerre froide. Les experts préviennent cependant que le sommet pourrait aussi ne pas aboutir à grand-chose.

Vladimir Poutine a dit s'attendre à une rencontre «d'une grande utilité», dans un discours devant des chefs d'entreprise mercredi matin à Shenzhen. Sa présence marque son retour dans une rencontre diplomatique en présence de dirigeants occidentaux depuis près de cinq ans. Poutine a assuré que les sanctions occidentales visant Moscou depuis plus de 10 ans avaient échoué à «détruire» l'économie de son pays, et a rejeté les politiques reposant sur «l'isolement» et «les ultimatums».

Pour la paix

L'agenda du sommet trilatéral est obscur. La Chine, longtemps restée discrète sur sa tenue elle-même, n'en a pas précisé la teneur, sinon «la paix mondiale» et la «stabilité stratégique dans les relations entre grandes puissances». Trump a indiqué qu'il entendait parler de dénucléarisation et de la guerre en Iran, avant de déclarer lundi que l'Ukraine serait abordée. Le Kremlin a invoqué la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale pour promouvoir le sommet, sans en préciser l'ordre du jour.

Le président américain a ajouté une dose d'incertitude supplémentaire en évoquant la possibilité d'une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à la faveur de sa visite en Chine. Kim Jong Un «aimerait» se rendre lui aussi à Shenzhen, a dit Donald Trump.

Attaque symbolique

Le sommet coïncide avec de nouvelles violences dans le Golfe. Les États-Unis ont mené mardi des frappes contre l'île iranienne de Qeshm, disant avoir visé un site de missiles, après que la République islamique a ciblé une base américaine à Bahreïn. L'Ukraine, quant à elle, a sévèrement endommagé le pont de Crimée au cours d'une attaque hautement symbolique.

Poutine est arrivé en Chine dans la nuit de mardi à mercredi. Trump est attendu dans l'après-midi en provenance des Philippines où il s'est rendu pour un autre sommet, celui de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Donald Trump est à la recherche de gains diplomatiques susceptibles de faire oublier sa cuisante défaite électorale aux élections parlementaires de mi-mandat.

Xi Jinping, qui a appelé mercredi à «éliminer les barrières commerciales» et vanté les opportunités économiques offertes par la Chine, cherche à conforter la place incontournable de son pays sur la scène internationale. Pour Vladimir Poutine, il s'agit de soutenir le récit d'une Russie qui, bien qu'empêtrée dans la guerre en Ukraine et soumise à de nombreuses sanctions économiques, se maintient au rang des «grandes puissances».

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Poutine doit discuter avec Xi, en présence de leurs délégations respectives, de la coopération dans des domaines comme l'énergie, l'intelligence artificielle et la finance, puis en présence de quelques collaborateurs seulement, de questions de politique étrangère, dont l'Ukraine et la péninsule coréenne, selon le Kremlin. Il s'agit de la quatrième rencontre en personne cette année.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a soulevé la possibilité d'un entretien séparé Poutine-Trump. «Si c'est possible, je le ferai», a dit Trump. La dernière rencontre entre les deux hommes a eu lieu en août 2025 en Alaska, où le locataire de la Maison Blanche avait reçu en grande pompe le maître du Kremlin - sans avancée diplomatique notable, notamment concernant la guerre en Ukraine.

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, s'est abstenu mercredi de confirmer la tenue d'une rencontre entre Trump et Kim Jong Un. «Si nous avons un problème avec la Corée du Nord, la seule façon de le résoudre est d'engager le dialogue. Cela n'est peut-être pas possible, et je ne suis pas en train de vous dire qu'une rencontre aura lieu demain», a déclaré Rubio à Manille.