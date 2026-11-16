Donald Trump voulait mettre l'Iran à genoux. Mais la guerre s'éternise, les négociations de paix sont au point mort et le président américain est sous pression après sa défaite électorale. Il doit maintenant trouver une issue à ce conflit dans lequel il s'est embourbé.

En bref Les Etats-Unis renforcent leur présence au Moyen-Orient, tandis que l'Iran attaque de nouveau des alliés américains avec des drones

Trois porte-avions américains et plus de 20 navires de guerre participent au blocus maritime contre l'Iran

Le président américain Donald Trump privilégie actuellement les sanctions et le blocus à une nouvelle attaque

Chiara Schlenz

Le conflit déclenché par les Etats-Unis contre l'Iran dure depuis déjà huit mois et demi. Mais loin de s'approcher d'une résolution, c'est une nouvelle escalade qui menace aujourd'hui. D'un côté, Washington renforce une fois de plus sa présence militaire. De l'autre, Téhéran reprend ses attaques contre les alliés de Washington. Conséquence directe: les négociations de paix sont pour l'instant gelées.

Avant même les élections de mi-mandat américaines, Donald Trump avait évoqué la possibilité de nouvelles frappes. Maintenant que le scrutin est passé, le Moyen-Orient se dirige-t-il vers un nouvel embrasement? Blick vous explique les éléments qui laissent actuellement présager le pire.

1 Que s'est-il passé?

Après deux mois d'accalmie, les drones sont de retour dans le ciel. Vendredi, les forces américaines ont abattu deux engins iraniens qui se dirigeaient vers Bahreïn. Dimanche, une nouvelle attaque a eu lieu. Les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé avoir ciblé un système radar sur une base aérienne, tandis que Bahreïn a déclaré avoir intercepté les engins.

Dans le même temps, la situation se crispe à Washington. Comme le rapporte notamment le quotidien «Bild», des projets d'attentats iraniens viseraient le président Donald Trump ainsi que plusieurs de ses ministres. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a d'ailleurs confirmé avoir été transféré dans un lieu sécurisé à la suite de menaces de mort.

2 Quels mouvements de troupes ont eu lieu?

La riposte américaine ne s'est pas fait attendre. Dimanche, le porte-avions USS Theodore Roosevelt est arrivé au Moyen-Orient, selon les informations d'Axios. Il y rejoint l'USS George H.W. Bush et l'USS George Washington, déjà sur place. C'est la première fois depuis avril que trois groupes aéronavals américains sont déployés simultanément dans la région.

Au total, selon la chaîne ABC News, plus de 20 navires de guerre américains participent actuellement au blocus maritime contre l'Iran. Toutefois, il n'est pas encore certain que ces trois porte-avions resteront tous dans la zone ou si l'un d'eux vient simplement assurer la relève.

3 Pourquoi l'escalade intervient-elle précisément maintenant?

Ces attaques s'inscrivent dans une nouvelle spirale de représailles. L'Iran affirme réagir aux frappes militaires américaines, pendant que les pourparlers visant à mettre fin définitivement au conflit s'enlisent.

Le calendrier des événements est particulièrement sensible: avant les élections de mi-mandat du 3 novembre, les spéculations allaient déjà bon train concernant une nouvelle offensive de grande envergure. A l'époque, Donald Trump avait explicitement déclaré qu'il n'ordonnerait aucune nouvelle attaque avant le passage aux urnes.

La guerre a fait flamber les prix de l'énergie et mis les Républicains en difficulté – c'est aussi pour cette raison que le président souhaitait écarter le conflit de l'actualité avant le vote. Selon le cercle de réflexion Council on Foreign Relations, seul un Américain sur trois soutenait cette guerre. Aujourd'hui, les élections sont terminées, le camp républicain a perdu, et les Etats-Unis intensifient leur déploiement militaire. Reste à savoir si Trump prévoit réellement de lancer une nouvelle offensive. Récemment, il avait pourtant affirmé que le conflit était «effectivement terminé»

4 Que veut encore obtenir Trump?

A l'origine, Donald Trump avait pour objectif de stopper le programme nucléaire iranien, de freiner la production de missiles et d'affaiblir les alliés régionaux de Téhéran. Pourtant, malgré les frappes américaines massives, l'Iran n'a pas renoncé à ses ambitions nucléaires.

Depuis, le président américain a changé de cap. Il affirme désormais que les Etats-Unis disposent de suffisamment de moyens de pression et n'ont plus besoin d'un nouvel accord. Son secrétaire d'Etat, Marco Rubio, mise plutôt sur les sanctions et le blocus maritime pour contraindre, à long terme, le régime iranien à céder.

5 Quel serait le danger d'une nouvelle attaque de grande ampleur?

Selon le «New York Times», les forces militaires américaines et israéliennes ont déjà élaboré des plans pour de nouvelles frappes contre les infrastructures énergétiques iraniennes.

Mais Téhéran reste en mesure de se défendre. Selon des informations publiées par plusieurs médias, les services de renseignement américains estiment que l'Iran pourrait encore disposer de milliers de missiles malgré les attaques précédentes. Un nouvel échange de tirs menacerait également les Etats du Golfe. En bref: une nouvelle attaque pourrait déclencher un embrasement dans tout le Moyen-Orient.

6 Que va-t-il se passer maintenant?

Trump a trois possibilités: attaquer de nouveau, reprendre des négociations plus intenses ou maintenir la pression économique. Cette dernière option semble être sa stratégie privilégiée actuellement.

Des médiateurs du Qatar et du Pakistan s'efforcent certes de trouver une solution diplomatique. Mais Trump a entre-temps retiré son vice-président J. D. Vance des négociations. L'Iran devrait plutôt être évoqué cette semaine en Chine lors du sommet prévu avec Vladimir Poutine et Xi Jinping.

La situation reste délicate pour Trump: jusqu'ici, il n'est pas parvenu à mettre fin à la guerre. Peut-il y parvenir sans modifier sa stratégie vis-à-vis de l'Iran?