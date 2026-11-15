Les États-Unis renforcent leur présence militaire au Moyen-Orient: l'USS Theodore Roosevelt est arrivé en mer d'Oman. Désormais, trois porte-avions opèrent près de l'Iran, alors que le président Donald Trump annonce un durcissement de ton face à Téhéran.

En bref Avec l’USS Theodore Roosevelt, trois porte-avions américains se trouvent en mer d’Arabie, près de l’Iran

Trump menace plus durement Téhéran et retire Vance des discussions avec l’Iran

Le Secret Service met en garde contre des attentats iraniens, des ministres ont été mis en sécurité

Sandra Marschner

La tension monte encore d'un cran au Moyen-Orient. Ce week-end, le porte-avions américain USS Theodore Roosevelt a jeté l'ancre en mer d'Oman, comme le confirment plusieurs médias outre-Atlantique. Conséquence directe: depuis lundi, ce ne sont pas moins de trois porte-avions – le Roosevelt, mais aussi l'USS George H.W. Bush et l'USS George Washington – qui patrouillent à proximité immédiate des côtes iraniennes. Un tel déploiement de force n'avait pas été vu depuis le 28 février 2026, au tout début de la guerre contre l'Iran.

Faut-il y voir le signe d'une nouvelle escalade dans le conflit? Lundi, le président américain Donald Trump, 80 ans, se montrait pourtant rassurant. Il assurait qu'aucune nouvelle frappe ne serait nécessaire, jugeant que la guerre était militairement «pratiquement terminée». Dans le même souffle, le chef de l'Etat prenait toutefois soin de préciser que les forces américaines restaient «pleinement opérationnelles» en cas de besoin.

Des ministres de Trump mis en sécurité

Quelques jours plus tard, jeudi, le discours du président s'est brutalement durci à l'égard de Téhéran. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump n'y est pas allé par quatre chemins: «Nous n'avons pas besoin d'un accord avec l'Iran. Cette époque est bel et bien révolue. Nous avons leur argent, des centaines de milliards de dollars, et nous tenons leur détroit d'Ormuz!»

Dans la foulée, il a purement et simplement retiré son vice-président, JD Vance, des négociations avec l'Iran. À la place, le président lui a ordonné de consacrer son «attention totale et absolue à la corruption massive et à la criminalité» qui rongeraient les États et les villes dirigés par les Démocrates. Faut-il y voir l'annonce d'un changement de cap radical quant à d'éventuelles tractations avec Téhéran?

Pourtant, si Donald Trump affiche en public une confiance absolue, affirmant avoir la mainmise sur ce dossier, la réalité en coulisses est nettement plus inquiétante. Le Secret Service redoute en effet des tentatives d'assassinat iraniennes visant des membres du gouvernement américain. Face à cette menace, et comme l'a révélé le «New York Times», des personnalités politiques de premier plan, comme le secrétaire d’Etat Marco Rubio, le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth et le secrétaire au Trésor Scott Bessent, ont déjà été transférées vers des bases militaires et des lieux sécurisés.