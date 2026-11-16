Avec la guerre en Iran, l’Amérique gagne de l'argent grâce au gaz naturel, et l'Europe en perd, écrit Bloomberg. Alors que le gaz est très bon marché aux USA, ces derniers l'exportent au prix fort. L'Europe le paie très cher et sa compétitivité s'en voit diminuée.

L'Europe paie le gaz 12 fois plus cher que les Etats-Unis, à cause de la guerre américaine en Iran

L'Europe paie le gaz 12 fois plus cher que les Etats-Unis, à cause de la guerre américaine en Iran

Myret Zaki Journaliste Blick

Le consensus veut que la guerre en Iran a créé la plus grande crise énergétique de l'histoire, ce que confirme l'Agence internationale de l'énergie (AIE). En réalité, le gaz naturel n'a jamais été aussi bon marché aux Etats-Unis. Tandis qu'il est 12 fois plus cher en Europe. C'est le constat du spécialiste de l'énergie et des matières premières de l'agence financière Bloomberg, Javier Blas.

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Industries européennes pénalisées

Si Téhéran a bien réussi à sanctionner Donald Trump en imposant une flambée des prix de la gasoline et du diesel, il en est tout autrement du gaz naturel, au contraire très bon marché aux Etats-Unis.

L'expert de Bloomberg constate dans un récent papier d'opinion que l'Amérique profite doublement de la guerre en Iran: tout d'abord, en bénéficiant de prix du gaz naturel extrêmement bas, dont le reste du monde ne jouit pas. Mais aussi en exportant son énergie à des prix record.

« Je m’en fiche complètement, je vais le dire: on se fait un fric de dingue!» Donald Trump, à propos du gaz naturel »

L'Europe, en revanche, souffre de prix très élevés à la fois du pétrole et du gaz. Le Vieux Continent n'a pourtant pas initié la guerre en Iran. Mais il paie son gaz naturel 12 fois plus cher que les Etats-Unis, un différentiel record, selon Bloomberg. «La guerre en Iran a été déclenchée par les Etats-Unis, mais lorsqu'il s'agit des prix du gaz naturel, c'est l'Europe et l'Asie qui paient», constate l'éditorialiste de Bloomberg.

En Europe, le gaz naturel vaut en effet plus de 30 dollars par millions de BTU, contre 2,5 à 3 dollars pour l'Amérique, «ceci, en plein milieu d'une crise énergétique», constate Javier Blas. Les Etats-Unis produisent en abondance du gaz naturel grâce à la révolution de la fracturation hydraulique, ce qui permet à leur marché domestique de profiter de prix indemnes des effets des problèmes d'approvisionnement.

Un avantage à 4700 milliards de dollars

Ces 20 dernières années, la production de gaz américain a plus que doublé. D'où une immense manne pour les Etats-Unis, qui a même été chiffrée: entre 2007 et 2025, l'abondance du gaz a permis à l’économie américaine d’économiser pas moins de 4300 milliards de dollars par rapport à ce qu’elle aurait payé aux prix pratiqués pour les consommateurs européens et japonais, selon une étude de l’Université de Californie à Berkeley. Pour l'année 2026, l'expert de Bloomberg estime qu'il faut encore ajouter 400 milliards d'économies, soit 4700 milliards.

Le gaz naturel reste la principale source d'énergie pour le chauffage résidentiel aux Etats-Unis: 47% des ménages l'utilisaient comme mode de chauffage principal en 2024.

En revanche, jamais les prix de l'énergie en Europe et au Japon n'ont été aussi élevés, relativement aux Etats-Unis et au Canada. Même en 2022, durant le choc énergétique causé par l'invasion russe de l'Ukraine, ou en 2011-2012 après l'accident nucléaire de Fukushima, le différentiel n'était pas aussi grand. Aujourd'hui, cette situation pénalise clairement les industries d'Europe et d'Asie, qui se retrouvent face à une bataille de coûts impossible à gagner.

L'Amérique gagne sur les deux tableaux

De l'autre côté, les Etats-Unis profitent aussi de cette situation pour exporter leur propre gaz naturel liquéfié par volumes records, aux prix élevés du marché mondial, gagnant des parts de marché aux dépens des pays du Golfe, et surtout du Qatar, qui font partie des perdants de la guerre en Iran.

Au final, l’Amérique gagne sur les deux tableaux. D’un côté, elle bénéficie de prix du gaz extrêmement bas sur son territoire, de l'autre, elle engrange des sommes colossales grâce à ses exportations.

Donald Trump est parfaitement conscient de cette configuration géopolitique extrêmement lucrative. «Le secteur pétrolier et gazier américain gagne des centaines de milliards de dollars», a-t-il déclaré lors d’un meeting politique fin octobre. Pour une fois, le président américain disait vrai, écrit le chroniqueur de Bloomberg. «Je m’en fiche complètement, je vais le dire: on se fait un fric de dingue!», a-t-il lancé à ses partisans du mouvement MAGA.

«Ce qu’il s’est bien gardé de préciser, conclut Javier Blas, c’est le revers de la médaille: l’Europe et l’Asie paient, elles, le prix fort de la crise énergétique provoquée par la guerre en de Trump. Mais à cela, il répondrait certainement: 'Je m’en fiche complètement'.»