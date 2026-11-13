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Pour imposer un changement de pouvoir
Donald Trump menace Cuba d’une intervention militaire avant la fin de son mandat

Donald Trump dit vouloir obtenir un changement de pouvoir à Cuba avant la fin de son mandat et n’exclut pas une intervention militaire. La Havane condamne ces menaces, sur fond de sanctions américaines qui aggravent la crise économique.
Publié: il y a 23 minutes
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Trump réaffirme son intérêt pour un changement de pouvoir à Cuba.
Photo: imago/MediaPunch

En bref

  • Donald Trump veut imposer un changement de pouvoir à Cuba avant la fin de son mandat et envisage une intervention militaire
  • Lors d'une interview radiophonique, le président a déclaré vouloir en finir, y compris par la force militaire
  • Lors du débat général de l'ONU, Cuba a condamné les menaces et les mesures américaines
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Daniel Macher

Donald Trump passe à l'acte contre Cuba. Le président américain cherche à imposer un changement de pouvoir sur cette île socialiste des Caraïbes avant la fin de son mandat. Pour parvenir à ses fins, il pourrait même imaginer une intervention de l'armée.

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Lors d'une interview radiophonique avec le présentateur Hugh Hewitt, Donald Trump n'a laissé aucune place au doute. «Je veux en finir avec Cuba avant mon départ», a-t-il martelé. Interrogé sur une potentielle opération militaire d'une semaine, le président n'a pas hésité: «Je l'envisagerais tout à fait.»

Cuba se défend

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump envisage d'envoyer une armée contre Cuba. En octobre déjà, il avait évoqué une éventuelle intervention de navires de guerre américains. D'abord réquisitionnée pour la guerre en Iran, cette flotte pourrait poursuivre sa route vers les Caraïbes et s'installer au large des côtes cubaines. C’était du moins la vision de Donald Trump, qui estimait que cette mesure suffirait à contraindre les autorités de La Havane à se rendre.

Le gouvernement cubain condamne fermement l'attitude de Washington. Lors du débat général de l'ONU en septembre, il a vivement critiqué les menaces militaires et les mesures américaines contre l'Etat insulaire, dont le blocus pétrolier.

La situation à Cuba se dégrade. Les sanctions américaines renforcées, notamment en ce qui concerne les restrictions sur les livraisons de carburant, mettent à rude épreuve une économie déjà fragilisée. Les conséquences pour la population sont dramatiques: les coupures de courant se multiplient et peuvent durer plus de 24 heures.

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