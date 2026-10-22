DE
FR

Sabotage d'une résolution à l'ONU
Cuba dénonce des pressions «inédites» américaines pour maintenir l'embargo

La Havane dénonce une campagne de «violence politique» orchestrée par Washington pour bloquer une résolution onusienne. Celle-ci demande la fin de l'embargo et du blocus pétrolier américains.
Publié: il y a 15 minutes
Le ministre des Affaires étrangères cubain dénonce des pressions américaines.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Cuba a dénoncé mercredi une campagne de pressions «inédites» de Washington pour qu'un certain nombre de pays retirent leur soutien à une résolution cubaine contre l'embargo et le blocus pétrolier américains, qui sera soumise au vote la semaine prochaine à l'ONU.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a présenté lors d'une conférence de presse à La Havane un document qui, selon lui, a été distribué par Washington à ses ambassades pour que ces dernières fassent pression sur des gouvernements qui soutiennent habituellement la résolution non contraignante présentée par Cuba et soumise au vote chaque année depuis 1992.

Une liste de menaces

Selon le chef de la diplomatie cubaine, parmi les pressions mentionnées figurent des menaces d'imposition de droits de douane, de restrictions pour l'octroi de visas américains, de retrait de l'appui à certains gouvernements ou de soutien à des forces d'opposition dans ces pays.

A lire aussi
Contrairement à Obama qui avait apaisé la situation, Trump a intensifié ses sanctions contre Cuba. (Photo: Little Havana à Miami)
Blocus intensifié
Trump asphyxie Cuba avec une vague de grosses sanctions financières

Bruno Rodriguez a dénoncé des «méthodes de véritable violence politique, de coercition et de chantage». Il a également affirmé qu'un pays latino-américain, «sous la pression du gouvernement des États-Unis», tente également d'influencer d'autres États pour qu'ils ne soutiennent pas Cuba. Interrogé par l'AFP pour savoir de quel pays il s'agissait, le chef de la diplomatie cubaine a refusé de le révéler.

Pas une première

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement du président Donald Trump tente d'inverser le vote sur la résolution de l'ONU, qui reçoit habituellement un large soutien international.

En 2025, la résolution avait obtenu 165 voix pour, sept contre et 12 abstentions, le soutien le plus faible depuis au moins une décennie. Des responsables cubains avaient attribué cette baisse à la campagne diplomatique menée par Washington.

La résolution, qui sera soumise au vote le 28 octobre, réclame la fin de l'embargo américain en vigueur depuis 1962. Cette année, elle va également demander la fin du blocus pétrolier imposé par Washington depuis janvier.

Lundi, pour tenter de convaincre les pays appelés à voter, les États-Unis ont organisé dans l'enceinte des Nations unies une conférence à laquelle ont participé des dissidents et d'anciens prisonniers politiques cubains exilés, qui ont dénoncé les violations des droits humains sur l'île. Un événement qualifié de «honteux» par le ministre cubain.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Inter Milan v Club Bruges KV - UEFA Champions League 2026/2027
Présenté par
Canal+.png
UEFA Champions League
Paris SG-Barcelone mardi, Sommer mercredi
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus