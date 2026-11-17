ATS Agence télégraphique suisse
Le président russe Vladimir Poutine est arrivé en Chine, où il doit rencontrer ses homologues américain Donald Trump et chinois Xi Jinping en marge du sommet de l'Apec, a annoncé mardi l'agence russe Tass.
L'avion de M. Poutine a atterri à l'aéroport international de Shenzhen, près de Hong Kong, dans le sud-est de la Chine. Vladimir Poutine doit participer mercredi et jeudi à la conférence annuelle de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen.
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