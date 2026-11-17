Vladimir Poutine est arrivé à Shenzhen. Le chef du Kremlin s'est rendu en Chine pour y rencontrer Trump et Xi.

Poutine accueilli en grande pompe par la Chine avant de rencontrer Trump

Poutine accueilli en grande pompe par la Chine avant de rencontrer Trump

ATS Agence télégraphique suisse

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé en Chine, où il doit rencontrer ses homologues américain Donald Trump et chinois Xi Jinping en marge du sommet de l'Apec, a annoncé mardi l'agence russe Tass.

L'avion de M. Poutine a atterri à l'aéroport international de Shenzhen, près de Hong Kong, dans le sud-est de la Chine. Vladimir Poutine doit participer mercredi et jeudi à la conférence annuelle de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen.