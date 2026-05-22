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Unité secrète de la guerre froide
Les Etats-Unis entraînent des dauphins «kamikazes» pour ouvrir le détroit d'Ormuz

Après trois mois de crise, le détroit d’Ormuz reste sous contrôle iranien. Pour contrer ce blocus stratégique, les Etats-Unis pourraient miser sur… des dauphins militaires.
Publié: 21:27 heures
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
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L'armée américaine dispose d'une unité secrète de dauphins qui pourrait s'avérer cruciale dans le conflit contre l'Iran.
Photo: Getty Images
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

Trois mois après le début de la crise, le blocage du détroit d'Ormuz continue de perturber le trafic maritime international. Malgré de multiples tentatives de négociation pour rouvrir cet axe stratégique du commerce mondial qui fait notamment flamber le prix du pétrole, l'Iran maintient son contrôle strict sur le passage. 

Sous une pression croissante, les Etats-Unis tentent une nouvelle stratégie insolite pour contrer le blocus iranien. Au large de San Diego, l'US Navy entraîne un atout clé pour le front maritime: les dauphins. Selon «The Telegraph», l'armée américaine dispose d'une unité secrète de cétacés prête à être déployée pour des opérations militaires au Moyen-Orient. Elle pourrait jouer un rôle crucial dans le déblocage du détroit d'Ormuz.

Localisation des mines

Cette stratégie militaire digne d'un film d'espionnage n'est pourtant pas totalement nouvelle. Cette unité secrète aurait été créée durant la guerre froide, lorsque des scientifiques se sont rendu compte que les incroyables capacités d'écholocalisation des dauphins pouvaient être utilisées dans le cadre du conflit. Une méthode qui s'est révélée efficace dans diverses opérations militaires américaines.

Ces mammifères marins sont capables d'identifier des objets sous l'eau avec une extrême précision. Ils ont alors été dressés depuis les années 1960 pour repérer les mines et alerter les humains afin de permettre le désamorçage. La marine précise que les animaux ne sont pas censés faire exploser les mines eux-mêmes, ni attaquer des navires ennemis. Ils sont formés au repérage et au marquage d'objets suspects.

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Les dauphins travaillent aux côtés de plongeurs militaires et d'équipes de déminage, utilisant l'écholocalisation pour détecter les mines sous-marines. Lorsqu'un objet potentiellement dangereux est repéré, le dauphin remonte à la surface et vient frapper la coque d'un des navires de la marine. Ce signal sert à prévenir les équipes de déminage qui peuvent alors intervenir.

Opération secrète

L'opération est restée secrète jusqu'en 1989, lorsque des journalistes allemands ont filmé clandestinement les missions de la marine concernant les dauphins en Floride et à Washington. De nombreux détails opérationnels du programme restent encore aujourd'hui classifiés. Des décennies après la chute du mur de Berlin, la marine américaine continue d'entraîner ces animaux, qui ont déjà été utilisés au Moyen-Orient. 

En 2003, lors de l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis, l'US Navy avait déployé une équipe de neuf grands dauphins afin de déminer les abords du port d'Umm Qasr, truffés d'explosifs sous-marins. D'après les rapports de la marine, cette unité spéciale aurait aidé à localiser plus de 100 mines et obstacles sous-marins. La même technique pourrait donc être utilisée dans le détroit d'Ormuz, où l'Iran a installé des «mines de fond» qui constituent l'une des menaces navales les plus difficiles à détecter.

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